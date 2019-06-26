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武裝分子封殺女性受教權　她死了2名叔叔…立志當記者讀到大學

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▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲澤瑞堅持繼續讀書，有一天能成為記者。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦女學生澤瑞（Naeema Zehri）從小在充滿動盪的俾路支省（Balochistan）長大，多年來，她面對拿著槍械的男子守在校園外，當地女孩難以接受教育。不過，她仍是克服障礙，如今在一所女子大學就讀並展開培訓，目標是成為記者，報導自己家鄉的故事，「讓我告訴你，我不會害怕，會永遠堅持真相。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，俾路支省是巴基斯坦最貧窮的地區之一，過去經歷漫長動亂，叛亂分子與軍方陷入對峙。澤瑞觀察到，在偏遠的山區村莊，生活普遍是悲慘的，女性則更加感到痛苦，「我在童年時期經歷恐懼，每當我想起時，我的背脊仍會發抖。」

澤瑞回憶，她小時候陷入貧窮，父親為了跟別人結婚而離開她與6名手足，「我母親沒受過教育，所以我們必須依靠家庭慈善機構，藉此滿足基本需求。教育是奢侈品，我們無法負擔。」她在10歲以前都會去國營的女子學校，隨後校園被關閉。

澤瑞表示，2009到2013年間，由地方勢力所支持的犯罪分子占領校園，男子在校門口設置路障；她看過6到8名武裝人員站在外邊，她很擔心自己被射殺。BBC無法核實她的說法，但這種情況在俾路支省不算少見。

「對人們來說，這是清楚的訊息，別把你的女孩送到學校。」澤瑞提到，校園成為持槍男子們的藏身之處，老師當然也不敢教書，同時，俾路支省的暴力事件持續發生，她的兩名叔叔遭遇綁架，幾個月後她發現被子彈貫穿的屍體，她徹底崩潰。

面對親人死亡，澤瑞更敦促自己繼續接受教育。然而，除了她的家庭難以負擔學費，許多村民還認為女性不該讀書，最好是留在家中幫助男人。

澤瑞並沒有被外在眼光限制，儘管手足反對她受教育，她仍在家中保持讀書習慣，她想起自己的叔叔死亡，媒體對此卻完全沉默，也促使她想成為新聞人員，「俾路支人就不是人類嗎？為什麼他們的生活不重要？我認為這非常有害」

如今，澤瑞在俾路支省唯一的女子大學讀書，原本手足反對此舉，不過一名叔叔則支持她並給予1年學費，隨後她申請了由美國政府所資助的一項獎學金計劃。她打算成為記者，替自己所生活的土地發聲。

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關鍵字：巴基斯坦,教育

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