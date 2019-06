武裝分子封殺女性受教權　她死了2名叔叔…立志當記者讀到大學

▲澤瑞堅持繼續讀書,有一天能成為記者。(圖/示意圖/pixabay)



國際中心/綜合報導

巴基斯坦女學生澤瑞(Naeema Zehri)從小在充滿動盪的俾路支省(Balochistan)長大,多年來,她面對拿著槍械的男子守在校園外,當地女孩難以接受教育。不過,她仍是克服障礙,如今在一所女子大學就讀並展開培訓,目標是成為記者,報導自己家鄉的故事,「讓我告訴你,我不會害怕,會永遠堅持真相。」

《英國廣播公司》(BBC)報導,俾路支省是巴基斯坦最貧窮的地區之一,過去經歷漫長動亂,叛亂分子與軍方陷入對峙。澤瑞觀察到,在偏遠的山區村莊,生活普遍是悲慘的,女性則更加感到痛苦,「我在童年時期經歷恐懼,每當我想起時,我的背脊仍會發抖。」

澤瑞回憶,她小時候陷入貧窮,父親為了跟別人結婚而離開她與6名手足,「我母親沒受過教育,所以我們必須依靠家庭慈善機構,藉此滿足基本需求。教育是奢侈品,我們無法負擔。」她在10歲以前都會去國營的女子學校,隨後校園被關閉。

澤瑞表示,2009到2013年間,由地方勢力所支持的犯罪分子占領校園,男子在校門口設置路障;她看過6到8名武裝人員站在外邊,她很擔心自己被射殺。BBC無法核實她的說法,但這種情況在俾路支省不算少見。

