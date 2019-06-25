爸媽注意！避開惱人的醫療糾紛靠這5點～

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

日前，一位媽媽上網控訴，說自己9個月大的女兒，因為發燒到診所看病，醫師開立退燒塞劑，並交由護理師用藥，根據媽媽的發文，護理師在塞入過程中，疑似錯將陰道當肛門，造成女娃出血，但醫院方面，卻連基本口頭道歉都沒有，而這位母親的處理方式也不夠周全，竟然沒有當場蒐證追究，反而是在臉書跟友人吐苦水，說：「我也只能難過一直哭，不知道怎麼辦。」

不是針對醫護人員，我相信醫師、護理師都能理解，一樣米養百種人，任何行業都有害群之馬，此事不管是不是真的塞錯洞，陪伴病人的家屬，對於醫療上面的行為，都應該多一份警覺與關心，而不是完全服從權威。

我女兒2歲半之前，幾乎每個月都在住院，流感、腸病毒全部躲不過，身體非常不好，也因此，我們累積出許多看病經驗，雖然大部分的醫護團隊都很棒，但也碰過對孩子做出不適當舉動的小兒科診所醫師，還好女兒直覺不喜歡、奮力抵抗，我在旁也起疑阻止。

我是很謹慎的人，寧願繃緊神經，也不願孩子發生不可逆的傷害，以下歸納出幾個就醫重點，給大家做為參考！

1、18歲以下不分科別，都是看小兒科！

這件事情發生後，很多護理人員來跟我說，雖然坊間家醫科、小兒科、耳鼻喉科根本是混著看，太多家長為了便利，就將小孩就近往診所塞，但其實這樣是不正確的！不管是醫師看診的方式，或慣用的常備藥品，18歲以下，尤其是幼兒，請往專職小兒科的診所求診，一來，大人跟孩子的疾病不容易搞混，二來，開藥的輕重程度也會不同。

2、不要迷信名醫至上！

我體弱多病又特別擅於觀察，養成一身選醫師的好功夫，以前我也曾排隊掛名醫，認為名醫就是比較厲害，但經過很多狀況後，我反而偏好願意跟病患溝通、年紀和我差不多的醫師，他們年輕有活力，更願意多傾聽病患的聲音，去發掘那些罕見的病兆。

3、治療過程中全程陪伴小孩，多問多觀察，苗頭不對，立馬表達！

所謂的陪伴，不是干預醫護團隊，父母能以輔佐幫忙的方式，讓孩子的治療更順利，拿我來說好了，之前女兒要打點滴，護理師一直無法上針，我不想給對方壓力，但也不能看著已經戳進去的針，一直在女兒的手臂迷航，

老實說，真的戳太久沒回血了，於是，我堆起僵化的笑容，委婉對她們說：「要不要抽出來，再重新試一次呢？」護理師接受了，立馬抽出止血換一邊，這次很棒，一針就上！但如果當下我沒有這樣提出，那根針不知道還要漫遊到哪去。

當你覺得這治療過程怪怪的，一定要友善且堅定地提出，這不用不好意思，因為是你的寶貝在承受，做父母理當要有被討厭的勇氣！

4、問清楚藥物成分，包括裡面有沒有抗生素？有沒有抗組織胺？

像是小孩打針，下針前一定要確認藥劑是否正確！醫師開藥的時候，務必提醒孩子過敏的藥物，並詢問裡面有沒有「抗生素」？如果有抗生素，一定要把藥吃完、乖乖回診，否則容易產生抗藥性！而抗組織胺的副作用是容易疲倦，有些孩子吃下抗組織胺會特別歡，這些都要問清楚，以做好心理準備。

5、不幸出狀況，請一定要留下證據。

萬一真的出了什麼問題，請不要驚慌，一定要找機會拍照、錄音留證據，而且不要讓醫院退掛，直接報警或提告處理！

最後，我要以這位媽媽的例子來提醒大家，在許多婦幼侵害的案件中，有很大的比例，是出了亂子以後，父母選擇不追究、息事寧人，姑且不論家長的心態，是保護、膽怯或怕麻煩，「沒人伸張公道」這種痛苦，是一輩子存在孩子心中的芥蒂，尤其小小孩，他們只能被迫承受大人的選擇！

我常說，哭不能解決事情，再溫柔的女人，當了媽以後，都必然有機會解鎖剛強的技能，小小孩被虐、被霸凌、被疏忽治療，當家長的不勇於討公道，是要等20年後，孩子自己來擊鼓申冤嗎？到時他會先恨死自己的爸媽！因為，唯一能保護孩子的只有父母啊！怎能不替他爭取應當的權益與公理？

拜託，如果你碰到類似的難題，把那些軟弱、家醜不可外揚丟掉吧！就算千夫所指，你也要背負所有的責難，替孩子出頭、發聲，這是為人父母該盡的責任，一定要勇敢起來追究！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。