「less is more」今夏最矚目的極簡風飾品　回歸純粹的美感

簡單的服裝不見得出眾，但一副具有點睛作用的飾品卻能立即提升質感，純粹的風格不會因為一波波流行風潮而被淘汰，細膩而具質感的更加百搭，經得起時間的洗禮，今夏最受矚目的簡約風格飾品品牌，相信就算不是簡約控的妳也無法抗拒！



Daniel Wellington首度推出戒指！搭上粉霧玫瑰金超浪漫

Classic Ring Satin White NT$1,500∕Classic Bracelet NT$3,000/Classic Petite Bondi NT$4,500~5,000



瑞典品牌Daniel Wellington繼經典腕錶之後，首度推出全新戒指系列，將北歐簡約自然的靜謐風格融入設計中，大器的圓形搭配表面鍍以亮銀色或玫瑰金色，再飾以不同色系之輕盈陶瓷及細膩的品牌字樣雕刻，呈現細緻典雅的風格。最時髦的戴法，就是將戒指、手環及腕錶混搭，不論正式晚裝、休閒套裝，都能輕鬆搭配，展現個人時尚態度。

Classic Ring NT$1,200∕Classic Bracelet NT$1,900

Classic Ring Dusty Rose NT$1,500∕Classic Petite Bondi NT$5,000/Classic Petite Melrose NT$5,000~5,500

Folli Follie 女孩衣帽間裡的最佳好朋友

Folli Follie品牌名稱來自義大利文“瘋狂的瘋子”，創始人希望以各種具獨創性與無限啟發的飾品設計，今夏推出的Dream Princess系列將陽光女孩的特質展現無遺、Mod Princess系列則是以流暢典雅的飾品線條，鑲嵌入珍珠母貝，展現其摩登時尚的一面，而個性派的女孩則是推薦極簡有型的Chic Princess系列，大尺寸的飾品設計，令整體造型極為搶鏡。

Chic Princess系列手環 NT$3,690／Chic Princess系列項錬 NT$3,690

Mod Princess系列手環 NT$3,290／Mod Princess系列項錬 NT$4,690

agnès b. Snap Cardigan系列 經典法式復古風

Snap Cardigan系列手鍊 NT$3,280／手鍊 NT$5,580／手環 NT$3,580

agnès b.這系列風格簡約的Snap Cardigan首飾，走的是懷舊復古風格，透過經典的圓形鈕扣備有珠珍母貝、銀色、古銅色三種款式，以特殊處理的金屬營造出復古氛圍。包含不同款式的手鍊配搭和單雙線條組合等，盡顯品牌對細節的重視。鈕扣與施華洛世奇水晶連成一線的耳環設計，兼具古典氣息與時尚感。簡潔大方的設計，可以輕鬆與各種穿搭風格搭襯。

手環 NT$3,280／金色耳環 NT$2,580

金色項鍊 NT$5,380／手鍊 NT$4,980

THOMAS SABO 中性極簡美學

純銀水滴型飾珍珠耳環 NT$7,680



來自德國的銀飾品牌THOMAS SABO，今夏推出的飾品走的是工業氣息的極簡美學風格，運用流暢的線條與大量的圓圈形狀，表達出簡單才是最美好的生活態度，粗獷不羈的性格，透過特殊扭轉的線條造型，看似簡單卻隱約流轉著光芒，整個系列採用純銀與鍍18Ｋ金兩種材質塑型的極簡系列，搭配有如裝置藝術品般的流動感線條，玩出現代時尚風格，符合年輕世代的喜好。

純銀流線造型耳環 NT$7,680／純銀雙環造型手鍊 NT$4,780／純銀雙環造型戒指 NT$4,980／純銀扭轉造型戒指 NT$3,680

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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