《人民日報》砲轟貿易戰「投降派」：忍讓能求安、委曲能求全嗎？

▲中美貿易戰。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

大陸官媒《人民日報》25日對於中美貿易戰國內的「投降派」發出評論稱，今天中國的體量，已經不是「低調」就能隱藏的了，就像一頭大象不可能隱身於小樹之後。然而忍讓真能求安、委曲真能求全嗎？評論還指出，「以鬥爭求安全則安全存，以退讓求安全則安全亡」。

評論以「敢於鬥爭才能贏得尊嚴」為題表示，中國已經是世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國，綜合國力迅速躍升。然而今天中國的體量，已經不是「低調」就能隱藏的了，就像一頭大象不可能隱身於小樹之後，「就是我們想韜光養晦，也不可能做到了。」

在美國的邏輯裡，存在一個「60%定律」，就是一國經濟規模達到他們的60%時，就會將之視為威脅其霸權的對手，並千方百計加以遏制，那按照「美式霸權」邏輯，中國「豈是低調就能躲得過去的？」評論說，「美國一些人信奉的是『叢林法則』，就是欺軟怕硬、弱肉強食」，那面對視叢林法則為圭臬的人，服軟、示弱能求得安全嗎？

評論直言，「恰恰相反，你越服軟，人家越是會看你軟弱可欺；你越示弱，人家越是要拿你當任其宰割的魚肉。在『叢林法則』面前，退讓一步只能換來得寸進尺，委曲一次只會招致更高要價。」

最後，評論強調，「以鬥爭求安全則安全存，以退讓求安全則安全亡，這是中國人民在鬥爭實踐中得出的結論。那種『高調招敵』、『忍讓為上』、『委曲求全』的論調，不是別有用心，就是犯了幼稚病。面對霸權主義，靠示弱不能求得一隅之安；面對強大對手，一味退讓只會被徹底打翻在地。」

▼川普、習近平。（圖／路透社）

