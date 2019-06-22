高雄男晨泳遇強大海流帶離岸邊　體力不支海巡緊急救援

▲南部分署第一一岸巡隊蚵子寮漁港救泳客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

鍾姓男子22日早在高雄市蚵子寮漁港附近海域距岸約50公尺處晨泳時，因海流較強遭帶離岸際方向，無法自行游回上岸，友人發現打118向海巡署求助，安檢人員出動橡皮艇將他救上岸，僅腿部受到輕微擦傷，向海巡及消防人員道謝後，由友人陪同離開。

▲▼鍾姓泳客救上艇。

海巡署南部分署第一一岸巡隊蚵子寮安檢所於22日早上6時許接獲民眾通報，指有人在蚵子寮漁港附近海域距岸約50公尺處晨泳時，因海流較強遭帶離岸際方向，導致體力不支而無法自行上岸，需要救援。

第一一岸巡隊蚵子寮安檢所人員獲報，立即出動1艇5人駕駛橡皮艇前往搜救，經評估當下海水流速及方向，及對當地海岸地形了解，不久即看到鍾姓男子在海上載浮載沉，趕往將他救起返港。

將他救上岸後發現他腿部輕微擦傷，立即進行傷口消毒包紮，到場支援的高雄市梓官消防分隊救護人員評估他男意識清楚，無生命危險，他向救援人員道謝後，隨後由友人陪同離開。

南部分署第一一岸巡隊表示，秉持著「時間即生命，速度即希望」精神，岸際若有任何救生救難任務，將立即派員進行救援，以確保民眾生命安全；民眾如有任何需要援助情事，皆可撥打海巡署「118免費報案專線」。