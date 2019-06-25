母傳LINE留言：照顧好自己　女學生焦急四處尋找「她」

記者邱中岳／台北報導

北市1名女學生日前焦急跑到派出所報案，母親傳簡訊給妹妹表示「我離開後，要妹妹好好照顧自己」。警方隨即展開調查，最後用手機聯繫上在新北市的母親，並溫情喊話安撫母親情緒，避免憾事發生。

警方調查，6月初北投分局關渡派出所警員世有村接獲民眾報案，1名20歲的陳姓女學生，接到妹妹表示40歲的沈姓母親有輕生念頭，隨即聯繫報案人到派出所了解情況。

▲陳女焦急報案表示母親有輕生念頭，警方最後在樹林一帶找到企圖輕生的沈姓母親。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳女到派出所後表示，父母離異後，妹妹隨著母親同住，但卻收到母親說「我離開後，要妹妹好好照顧自己」，讓妹妹相當擔憂，且撥打電話給母親也都未接。

警方隨即利用手機定位，掌握沈女位於新北市樹林區，隨即通知轄區警員協助搜尋，警方不斷撥打沈母電話，最後取得聯繫後使出「拖」字訣，不斷安撫沈母情緒。

另一方面也聯繫樹林分局三多所警員趕往現場，確認沈母安全無虞之後，也才平息了這場風波，而陳姓女子也相當感謝警方協助幫忙，避免母親發生憾事。

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