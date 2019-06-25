見母親笑容就感到幸福！郭台銘承諾：若當選將全面推動「公托公幼免抽籤」

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘昨日在臉書釋出一支「媽媽的笑」競選廣告，主打「媽媽的笑，是讓台灣幸福的力量」，因此他也承諾，若未來當選總統，將會全面推動「公托公幼免抽籤」，減輕家長負擔，為台灣社會帶來正能量。

郭台銘一直以來都強調「身教大於言教」的重要，他表示自己無論工作再忙，每天都會抽空陪伴母親、和她話家常，「或許有些話題已經說了數百遍，但我從不嫌煩，因為她是我母親。」

▲郭台銘想為全台家長減輕負擔，讓媽媽們臉上綻放笑容。（圖／翻攝自郭台銘官方YouTube）

郭台銘深知母親堅強撐起一大家子的辛勞，更了解為人父母的不易。他也表示，現在有許多雙薪家庭，為了孩子、生活和工作好幾頭燒，育兒負擔很重，許多家長都向他抱怨「抽不到公立幼兒園」，而這些話他都放在心上，也藉影片宣布，如果他當上總統，就要全面推動「公托公幼免抽籤」，幫忙辛苦的家長們照顧孩子，減輕經濟重擔。

郭台銘也表示，自己並非為了選舉才提出這樣的政見，過去他擔任鴻海董事長時，就透過永齡基金會的力量，支持許多媽媽和孩子，例如影片中「病友小紅豆與母親」的故事。

小紅豆的母親在懷孕7個月時發現罹患乳癌，但過程中仍堅決抵抗病魔、不放棄希望，最終順利產下女兒小紅豆，控制住了病情，最近還加入永齡抗癌聯合行動的臨床研究計劃，希望透過自己的基因，幫助醫師們從她所經歷的治療，為醫學找到一些線索，也希望未來有一天，和她一樣的病人，可以有更多的証據指引治療，減少不必要的副作用。

▲郭台銘：媽媽的笑最溫暖也最有力量。（圖／翻攝自郭台銘官方YouTube）

郭台銘認為，自己每次看到母親的微笑，就會感到幸福，因此他要改變台灣的困境，希望媽媽們不必為了孩子的托育問題煩惱，「我希望全台灣的媽媽都能開心地笑，因為媽媽的笑，最溫暖，最有力量。」