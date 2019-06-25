「川普圍牆」旁躺4屍體包括2嬰屍　當局：遺體溫度飆到45度

▲時常有移民企圖攀爬圍牆，進入美國境內。（圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

美國邊境巡邏人員23日在美墨邊境發現4具屍體，分別是1名20歲女性、1名幼兒及2名嬰兒。一位匿名官員指出，是天氣太過炎熱才導致這4人脫水身亡，初步排除自殺或他殺可能，不過他們都是無證移民，目前仍在調查身分。

BREAKING NEWS: Deputies are on scene by the river SE of the Anzalduas Park in Las Paloma Wildlife Management Area where Border Patrol agents located 4 deceased bodies. Bodies appear to be 2 infants, a toddler and 20yoa female. Deputies are awaiting FBI agents who will be leading. pic.twitter.com/2qPCYDjZBu — Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) June 24, 2019

據ABC News報導，巡邏隊是在拉斯帕洛馬（Las Paloma）野生動物管理區的安扎爾杜亞斯公園（Anzalduas Park）發現屍體，這座公園位於墨西哥與德克薩斯州交界，剛好距離川普建造的邊境圍牆非常近，所以此事件格外敏感。

▲加州聖地牙哥美墨邊境，巡邏官員抓補一名翻越圍牆的非法移民。（圖／達志影像／美聯社）



伊達爾戈縣治安官格拉（Eddie Guerra）表示，當天天氣非常熱，「屍體溫度飆到華氏113度（約攝氏45度）」，由於此地區處於聯邦土地，因此，聯邦調查局已著手調查整起事件詳情。

美國海關和邊境保護局（CBP）指出，今年5月有超過13.2萬人試圖非法越境而遭到攔截，人數創下13年以來的新高，此外，自去年以來，已經有7名青少年或兒童在邊境死亡，最近的一名案例是罹患流感的16歲少年瓦斯克斯（Carlos Gregorio Hernández Vásquez）。

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