「川普圍牆」旁躺4屍體包括2嬰屍　當局：遺體溫度飆到45度

▲時常有移民企圖攀爬圍牆,進入美國境內。(圖/路透社)



實習記者黃可昀/綜合報導

美國邊境巡邏人員23日在美墨邊境發現4具屍體,分別是1名20歲女性、1名幼兒及2名嬰兒。一位匿名官員指出,是天氣太過炎熱才導致這4人脫水身亡,初步排除自殺或他殺可能,不過他們都是無證移民,目前仍在調查身分。

BREAKING NEWS: Deputies are on scene by the river SE of the Anzalduas Park in Las Paloma Wildlife Management Area where Border Patrol agents located 4 deceased bodies. Bodies appear to be 2 infants, a toddler and 20yoa female. Deputies are awaiting FBI agents who will be leading. pic.twitter.com/2qPCYDjZBu