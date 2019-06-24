長榮航空總座：預計招募200位新空服員「原訂五月因罷工而延宕」　非對抗罷工　

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，長榮航空總經理孫嘉明表示，為補實運能成長的人力需求，原本五月就要招募新的空服員，但因罷工事件而延後，強調今年預計招募約200位人力，是配合今年787-10新機加入機隊的人力需求，並非為了對抗罷工。

長榮航空今天舉行股東會，總經理孫嘉明於會後記者會上表示，公司每年會針對盤點人力需求，但因近年公司營運表現不錯，有盈餘也調整員工年終獎金水準，近幾年空服員離職率很低，今年招募空服員人力，主要是因應新機加入營運。

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長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

孫嘉明表示，長榮航空目前已陸續有空服員願意回來服勤，公司也協助以本人委託、由民間公證人證明真實性的方式，向工會要求拿回證件，呼籲工會不要推拖，要求工會儘速歸還組員證件。

孫嘉明說，今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，本來是非常樂觀，數字雖然不能透露，但是原本很樂觀今年營運能再創高，希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，能有盈餘回饋員工及股東。