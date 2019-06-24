Apple Watch4 Nike尼龍表環：五個理由告訴你為何值得入手

特約記者洪聖壹／上海報導

2018年9月13日Apple Watch Series 4正式發表，尺寸特別加大到40mm、44mm，因此也只有相對應的手表表帶才適用。基本上，原廠隨附的表帶就日常使用來說，其實已經相當夠用，不過就在產品上市後，Apple同步推出新一代尼龍表環，本篇就以推薦入手的四個理由為題，向讀者分享。

“尼龍”材質，卻配戴舒適

如果仔細觀察新一代Apple Watch尼龍表環，會發現這個表環本身是尼龍布材質，但是仔細一看會發現，新一代尼龍表環又在尼龍布正反面又編織一環又一環的尼龍線。Apple稱這種特殊編織法為「雙層尼龍編織法」，就手表表帶來說，可說是一大創舉，不僅質地同樣輕軟，而且在皮膚側的編織環特別細，這樣的編織方法讓表環在接觸皮膚的時候，可以因為柔軟的緩衝感，而不會有「刮手」的感覺。

▲透過特殊的雙層尼龍編織法，不僅質地同樣輕軟，而且不會「刮手」。 （圖／記者洪聖壹攝）

特殊編織，不易發臭

實際使用的過程中會發現，這個設計可以幫助水份快速逸出，讓表環呈現一個容易達到乾燥的效果，如此一來，Apple設計師很明顯的同時解決兩個尼龍表帶的缺點：容易不舒服、發臭；這也是記者實際配戴一段時間才會發現的兩大好處。

▲特殊的雙層編織法帶來的孔狀形排列，不僅舒適而且會很自然的有透氣的效果。（圖／記者洪聖壹攝）

特製氈黏法，甩也甩不掉

再來提到的是表環本身的黏貼方式，這款表環採用一般人所認知的「魔鬼氈」黏貼法，Apple設計師採用了5個黏貼點，透過這樣黏貼方式方便單手直接黏貼配戴，不僅長期抽拉時黏貼的地方不會變質，再加上這款表環是透過N型反面黏貼，單手就可以可牢牢固定，而且居然很神奇的非常牢固，可以承受跑步、室內健身的用力甩扯。

▲▼採用魔鬼氈搭配N字型反面黏貼、可承受運動時的劇烈甩動。（圖／記者洪聖壹攝）



Nike+版本多了反光效果



談到運動，針對有運動需求的用戶，Apple與Nike雙方合作推出了新的nike+表款，同時也推出一款全新的Nike+尼龍表環，共有黑色跟雪峰白兩款，跟一般尼龍表環除了上述的優點，最大差異是運動表環又進一步以特殊反光紗線織製而成 ，光線一照便會發亮，不僅是相當貼心的設計，而且還有相對應的 Nike 運動跑鞋可搭配。

▲Nike+版本採用特殊反光紗線織製而成，多了反光條的功能。（圖／記者洪聖壹攝）

容易清洗而且速乾

記者意外的發現，新一代尼龍表環還有一個特點，那就是在實際使用約2個月左右之後，白色錶帶確實會有點髒黃，由於了解到表環本身是尼龍材質，這時記者便使用肥皂來清潔沖刷，不僅很快地就把髒污全數洗淨，而且因為表環本身材質跟設計，整個表環很快就乾了！以下以圖文的方式來介紹實際沖刷的流程：

▲清洗前。（圖／記者洪聖壹攝）

▲清洗後稍微用乾布按壓擦拭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲靜置大約10～15分鐘左右，就發現整個表帶非常乾淨，而且沒有泛黃的痕跡(連續使用約2個月)。（圖／記者洪聖壹攝）

一項真正充滿創新的產品，如果前無古人，卻又十分實用、深受消費者歡迎，這樣才可能被稱為是創新的產品，這次特別推薦Apple Watch Series 4 Nike+尼龍表環，用意無他，就是希望這個特殊設計能讓更多人看見。總結來說，新一代尼龍表帶因為其特殊的編織法，讓表帶同時達到配戴舒適、易乾的兩大優點之外還容易洗淨；而Nike+版本的反光效果對於愛好運動的人來說，又更增添安全性，是個相當值得推薦給Apple Watch 4的用戶使用的產品。

＊本篇文章除了首圖，全文圖片皆以iPhone Xs Max拍攝而成。