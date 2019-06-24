　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Watch4 Nike尼龍表環：五個理由告訴你為何值得入手

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／上海報導

2018年9月13日Apple Watch Series 4正式發表，尺寸特別加大到40mm、44mm，因此也只有相對應的手表表帶才適用。基本上，原廠隨附的表帶就日常使用來說，其實已經相當夠用，不過就在產品上市後，Apple同步推出新一代尼龍表環，本篇就以推薦入手的四個理由為題，向讀者分享。

“尼龍”材質，卻配戴舒適

如果仔細觀察新一代Apple Watch尼龍表環，會發現這個表環本身是尼龍布材質，但是仔細一看會發現，新一代尼龍表環又在尼龍布正反面又編織一環又一環的尼龍線。Apple稱這種特殊編織法為「雙層尼龍編織法」，就手表表帶來說，可說是一大創舉，不僅質地同樣輕軟，而且在皮膚側的編織環特別細，這樣的編織方法讓表環在接觸皮膚的時候，可以因為柔軟的緩衝感，而不會有「刮手」的感覺。

▲透過特殊的雙層尼龍編織法，不僅質地同樣輕軟，而且不會「刮手」。 （圖／記者洪聖壹攝）

特殊編織，不易發臭

實際使用的過程中會發現，這個設計可以幫助水份快速逸出，讓表環呈現一個容易達到乾燥的效果，如此一來，Apple設計師很明顯的同時解決兩個尼龍表帶的缺點：容易不舒服、發臭；這也是記者實際配戴一段時間才會發現的兩大好處。

▲特殊的雙層編織法帶來的孔狀形排列，不僅舒適而且會很自然的有透氣的效果。（圖／記者洪聖壹攝）

特製氈黏法，甩也甩不掉

再來提到的是表環本身的黏貼方式，這款表環採用一般人所認知的「魔鬼氈」黏貼法，Apple設計師採用了5個黏貼點，透過這樣黏貼方式方便單手直接黏貼配戴，不僅長期抽拉時黏貼的地方不會變質，再加上這款表環是透過N型反面黏貼，單手就可以可牢牢固定，而且居然很神奇的非常牢固，可以承受跑步、室內健身的用力甩扯。

▲▼採用魔鬼氈搭配N字型反面黏貼、可承受運動時的劇烈甩動。（圖／記者洪聖壹攝）

Nike+版本多了反光效果

談到運動，針對有運動需求的用戶，Apple與Nike雙方合作推出了新的nike+表款，同時也推出一款全新的Nike+尼龍表環，共有黑色跟雪峰白兩款，跟一般尼龍表環除了上述的優點，最大差異是運動表環又進一步以特殊反光紗線織製而成 ，光線一照便會發亮，不僅是相當貼心的設計，而且還有相對應的 Nike 運動跑鞋可搭配。

▲Nike+版本採用特殊反光紗線織製而成，多了反光條的功能。（圖／記者洪聖壹攝）

容易清洗而且速乾

記者意外的發現，新一代尼龍表環還有一個特點，那就是在實際使用約2個月左右之後，白色錶帶確實會有點髒黃，由於了解到表環本身是尼龍材質，這時記者便使用肥皂來清潔沖刷，不僅很快地就把髒污全數洗淨，而且因為表環本身材質跟設計，整個表環很快就乾了！以下以圖文的方式來介紹實際沖刷的流程：

▲清洗前。（圖／記者洪聖壹攝）

▲清洗後稍微用乾布按壓擦拭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲靜置大約10～15分鐘左右，就發現整個表帶非常乾淨，而且沒有泛黃的痕跡(連續使用約2個月)。（圖／記者洪聖壹攝）

一項真正充滿創新的產品，如果前無古人，卻又十分實用、深受消費者歡迎，這樣才可能被稱為是創新的產品，這次特別推薦Apple Watch Series 4 Nike+尼龍表環，用意無他，就是希望這個特殊設計能讓更多人看見。總結來說，新一代尼龍表帶因為其特殊的編織法，讓表帶同時達到配戴舒適、易乾的兩大優點之外還容易洗淨；而Nike+版本的反光效果對於愛好運動的人來說，又更增添安全性，是個相當值得推薦給Apple Watch 4的用戶使用的產品。

＊本篇文章除了首圖，全文圖片皆以iPhone Xs Max拍攝而成。

ET快訊
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：Apple Watch4 Nike+,Nike,Apple,Apple Watch

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Watch4 Nike尼龍表環：五個理由告訴你為何值得入手

16吋MacBook Pro將至？調研預測：今年秋季發布

工研菁英獎揭曉　無毒環保膠、物流辨識、微藻養殖獲獎

主打不綁約卻沒好價格？無框行動上網吃到飽要價650元

OPPO釋出上海MWC19宣傳影片　螢幕下藏鏡頭技術現蹤

LINE修復中！　訊息穿越4900年置底「形影不離」

影／LINE免費送40張「貼圖明星」表情貼！限時24小時下載

智抗糖App擴大服務高血壓族群　攜手百略醫學推「智能藍牙血壓傳輸」

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

Apple Watch4 Nike尼龍表環：五個理由告訴你為何值得入手

16吋MacBook Pro將至？調研預測：今年秋季發布

工研菁英獎揭曉　無毒環保膠、物流辨識、微藻養殖獲獎

主打不綁約卻沒好價格？無框行動上網吃到飽要價650元

OPPO釋出上海MWC19宣傳影片　螢幕下藏鏡頭技術現蹤

LINE修復中！　訊息穿越4900年置底「形影不離」

影／LINE免費送40張「貼圖明星」表情貼！限時24小時下載

智抗糖App擴大服務高血壓族群　攜手百略醫學推「智能藍牙血壓傳輸」

故宮南院假日開放免費參觀 　暑假加碼延長開館時間

「神力女超人」變身清涼評審長　第10屆台灣小姐泳裝選拔出爐

登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

甘榜進駐誠品南西、台大醫院美食街　開幕祭海南雞腿飯買一送一

買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼

DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

電梯故障！受困沒人理「快打112求救」　手機沒SIM卡、無訊號也能撥

國民黨新竹市黨部傳查封　「倒數計時貼封條」黨工憂心遭拍賣

王大陸、張榕容「合體蜜拉喬娃薇琪」　一見面就開玩笑

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

3C家電熱門新聞

LINE祝賀8週年　表情貼限時..

LINE修復中！　訊息穿越49..

史上最醜iPhone！方形三鏡..

智抗糖App擴大服務高血壓族群..

無框行動上網吃到飽要價650元

即／蘋果召回MacBook P..

想在YouTube搜到A片？請..

簡單4步驟找出「最划算冷氣」

Apple Watch4尼龍表..

Instagram限時驚喜　新..

獨／台灣六大都市4G實測數據公..

88億美金的最大太空望遠鏡終完..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

OPPO螢幕下藏鏡頭技術現蹤

更多熱門

相關新聞

遠百年中慶APPLE打95折優惠

年中慶是百貨周年慶前的「醞釀期」，遠百今年動作頻頻，除信義遠百A13預計在10月正式登場之外，全台年中慶促銷也特別拉高規格，比照春節檔期，祭出最高價值近60萬元的「汽車抽獎」，6／25至7／21的HAPPY GO卡友，消費滿2,000元即可開抽，有機會獲價值599,000元HYUNDA Elantra，以及售價585,000元TOYOTA Yaris 1.5汽車。

Air Jordan 11黑紅配色碟照公開

即／蘋果召回MacBook Pro免費換電池

展覽限定藍色Off-White x Air Force 1太難買？

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

浩子上工！于美人曝「他後台超暖舉動」

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面