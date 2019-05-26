花蓮聯合豐年節7月19日登場　大會舞入圍3隊將再拼決選

▲花蓮縣原住民族聯合豐年節徵選大會舞競賽，獲入圍3隊，每隊各得獎金5萬元，由縣長徐榛蔚親自頒贈。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣原住民族聯合豐年節徵選大會舞競賽25日下午於東大門國際觀光夜市原住民一條街熱閙登場，今年報名參賽隊伍共有47隊，現場吸引超過千人湧進原住民一條街為舞者們加油打氣，縣長徐榛蔚到場頒發獎金與獎座表揚得獎團體。

花蓮縣每年原住民族聯合豐年節代表舞蹈隊伍選拔，皆可看見各鄉鎮部落族人卯足全勁，用心編排精彩的舞碼。去年豐年節大會舞主題曲「搖擺那魯灣」廣受各界好評，今年要將搖擺的風推到最高點。

大會舞歌曲「情人袋」由台東知名樂團「AMIS旮亙樂團」少多宜‧篩代老師詞曲創作，並委託哈尼．噶照議員也是鹹豬肉Kasilaw樂團的團長重新編曲，音樂節奏不僅輕快歡樂且充滿海洋風情。希望透過代表阿美族重要文化象徵的情人袋，讓參與今年花蓮縣聯合豐年節的海、內外好朋友們，藉由身上的情人袋與花蓮的族人鄉親建立深厚友誼，帶著滿滿的祝福及美麗回憶乘興而歸。

▲評選「佳作」計5隊，每隊各得獎金2萬元。

參加大會舞各隊無不盡情發揮，爭取最佳成績，經過4小時長時間耐力賽，產生3名「入圍」隊伍，分別是瑪大藝術恆舞團、阿法隆文化藝術團A隊、及阿法隆文化藝術團B隊，每隊可得獎金各5萬元。

「佳作」為瑪撒伍部舞蹈團、力美文化藝術團、太巴塱青年隊、瑪頭原舞團、及A’lufu原舞集，獎金各得2萬元。

入圍的團隊可獲頒本縣知名原住民石雕藝術家鄭詠鐸精心雕琢創作的獎座，鄭詠鐸老師是光復鄉阿美族人，從事石雕創作已超過30年，作品從阿美族的人物、傳統文化、神話故事到舞蹈姿態等，都是他創作的題材，雕刻方式也從具體、細膩的具象表現，轉化為簡單、抽象的線條，以石為材料創作的年度大會舞獎盃，名為「眾星拱月」，更象徵了花蓮縣政府積極保存原住民族傳統文化歷久不衰的精神。

原住民行政處預告今年花蓮縣原住民族聯合豐年節即將在7月19日至21日連續三天於花蓮縣立美崙田徑場登場，表演節目精采絕倫，更有大會舞千人共舞的活動，誠摯地邀請全國鄉親到花蓮與我們一起「披上情人袋」。