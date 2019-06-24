「有用社群媒體嗎？」她照實回…　面試官秒回不錄取

▲面試時誠實回答「有使用Twitter」，遭到面試官當場拒絕錄取。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

現代人無時無刻低頭滑手機，Instagram、微博、Twitter或Facebook等已經成為許多人「不可或缺」的日常了。然而，日本一名網友發文控訴，面試時回答「平常有使用Twitter的習慣」，而遭到面試官當場拒絕錄取，讓她非常困惑。

據日媒togetter報導，網友＠orangegreen26於19日在Twitter上分享了自己面試的經驗。她表示，原本整個面試過程都相當順利，卻在最後階段被問了一題「有使用社群媒體嗎？」她照實回答自己「有使用Twitter」，沒想到面試官直接回應「這次的面試很遺憾...」這讓她一頭霧水，不明白是哪個環節出了問題。

▲面試最後階段問求職者「有使用社群媒體嗎？」（圖／達志影像／美聯社）



原po事後主動詢問自己被淘汰的原因，面試官解釋，「我們不會錄取使用SNS（Social Networking Services，社交平台）的人，因為他們很有可能會在網路上散佈公司不好的訊息，或是說公司的壞話等等，而這也是本公司所禁止的。」

對於該公司這項規定，不只原po感到相當無奈，連網友也紛紛提出自己的看法，留言表示「好老古板的公司....」、「有沒有這麼嚴重呀？」、「很多公司確實都將社群媒體視為敵人！」、「這真的第一次聽到」、「這家公司應該沒多少人可以雇用吧」。然而，也有網友開玩笑指出，「這條推文不就證明『使用SNS的人會在上面說公司的壞話』了嗎？」