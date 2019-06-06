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桃園市議員選舉買票涉賄　法院判處當選無效

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▲桃園市陳姓議員去年九合一選舉涉及賄選，桃園地院6日審理後判決當選無效。（示意圖／達志影像）

▲桃園市陳姓議員去年九合一選舉涉及賄選，桃園地院6日審理後判決當選無效。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市山地原住民選區陳姓議員去年九合一選舉，首次參選就當選市議員，但遭檢舉買票，桃檢去年底依違反選罷法聲請當選無效，桃園地院民事庭6日審理後判處當選無效，本案還可上訴，但陳姓市議員因無法聯繫上，不知是否會提出上訴。

桃園市山地原住民選區陳姓市議員去年1124首次參選就以2294票當選，但選後遭檢舉，陳姓市議員的張姓姨丈在選舉期間以每票1000元至2000元幫忙買票，檢警蒐證後傳喚樁腳與選民均坦承行賄與收賄，桃檢去年12月偵查終結，依違反選罷法起訴陳姓市議員與陳的妹妹、張姓姨丈等人，向法院聲請當選無效之訴，陳姓市議員當時以25萬元交保候傳。

桃檢調查，陳是退休校長，自認參選是為了山地選民，但其張姓姨丈提議，「原住民選區必須買票才能當選」，陳妥協由張姓姨丈當樁腳，選前8、9月間以每票1000元至2000元行賄，張姓姨丈後來轉為汙點證人，供稱由陳姓市議員指示行賄。

據指出，陳姓市議員依據「公職人員選舉罷免法」規定，當選人涉嫌賄選案，日後經法院判處有期徒刑而未宣告緩刑，自判決日起停止職務或職權，若經改判無罪時可於任期屆滿前復職，一旦判決有罪確定則立即解職，當選人也可能同時面臨「民事」當選無效之訴。

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關鍵字：桃園市議員,涉賄,法院,當選無效

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