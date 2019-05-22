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國民黨山地立委簡東明賄選案　台中高分院改判「當選有效」定讞

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▲第九屆立法委員報到,簡東明。（圖／記者季相儒攝）

▲山地原住民立委簡東明一審遭判當選無效，台中高分院認為檢方舉證不足廢棄原判。左為其妻戴錦花。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

國民黨籍山地原住民立委簡東明2016年立委選舉，遭認定現金賄選判5年6月，2019年4月更一審大逆轉獲判無罪，全案審理中。台中高分院22日針對簡東明當選無效之訴審結，合議庭認為，檢察官無法舉證簡給的錢是用來行賄，且給幹部金錢數字固定，與一般行賄常情不同，加上更一審改判無罪，因此廢棄一審當選無效判決，不得上訴。簡東明當選有效，可以繼續當立委。

台中地檢署檢察官原審起訴主張，爭取連任的山地原住民立委簡東明，由其妻戴錦花負責一切競選事宜，並有呂姓等多位輔選幹部負責各縣市競選事宜。簡姓夫妻為求勝選，由輔選幹部向有投票權的人說「票投簡東明會有糖可以吃（意指有錢可以拿）」。

戴與其子等人2015年指示周姓輔選幹部假借「工作費」名義，發放寫有不對等的1千或2千不等賄款給選民。周在同年12月向簡東明子預支15萬元，在交付輔選幹部以工作費名義發放擔任工作人員的選民。戴也在造勢大會後在胸前比「3」手勢，同意發放補助每人300元返鄉投票交通費。數日後凌晨在統聯客運中港轉運站女廁內交付10萬元負責轉發。另外也交付王姓女子12萬3千元轉交馬姓男子，向山地門鄉有投票權之人賄賂，因此認定簡東明在2016年1月立委選舉當選無效。

承審法官認為，戴錦花與此案相關的判決中，簡東明未經起訴，檢察官也沒有舉證簡與戴之間有何犯意聯絡，雖然戴遭依違反選罷法交付賄賂、期約賄賂罪判刑，仍不得對簡做不利認定。

此外，戴等人所涉刑案中並無「返鄉投票鄉民名單」，檢察官未舉證如何發放返鄉頭鄉民3百元，及交付10萬元來自簡東明等。簡東明選區遍及全國，台中地區輔選由呂女負責，簡與戴分頭忙碌而投票日又在即，難認簡對戴交付10萬元給呂是事先知情、同意。

法官也認為，簡東明子雖有交付15萬元予周姓男子，並將款項轉交予謝男等人，但拿到錢的人都表明這是工作費。助選人員有積極參與輔選活動，縱簡東明提供工作費或津貼，乃屬輔選工作上對價性質，則上開人等受領工作費(津貼)應屬合情，並無違背現行法令。

另外，輔選人員都是臨時性且投入多變化性工作，取得較優惠報酬並無違常理，不能以其等身分及影響力或有不同，即認所收受金額為賄款。原鄉地形遼闊，拜票活動耗時，亦難說簡東明所給工作費(津貼)與社會一般提供勞務的報酬顯不相當。

合議庭也參考收錢者家中具有投票權人數不一，但所取得款項固定，與一般買票依家中投票數多寡，決定買票金額情形不同。而簡東明所涉違反選罷法等案件，高雄高分院今年4月3日以也針對賄選案更一審改判簡東明等人無罪，據此認定簡當選有效。

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關鍵字：簡東明,當選無效,立委,原住民,國民黨,台中高分院,戴錦花

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