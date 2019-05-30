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6票敗選　台南前議員唐儀靜對王錦德提當選無效之訴一審敗訴

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▲唐儀靜對王錦德提出當選無效之訴，被台南地院選譽法庭駁回。（圖／記者林悅翻攝）

▲唐儀靜對王錦德提出當選無效之訴，被台南地院選譽法庭駁回。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區市議員選舉，2018年11月24日晚上開票，民進黨提名的唐儀靜，以6票之差輸給民進黨現任市議員王錦德，唐儀靜12月4日對王錦德提出當選無效之訴，台南地院5月30日下午宣判，合議庭以王錦德得票數高於唐儀靜，當選無效之訴為無理由而駁回。

據了解，11月24日晚上的選舉開票，受到公投綁大選影響，開票進度落後，安南區是全台南市最後一個完成開票作業的選舉區，台南市安南區10人參選應選6人，其中郭信良是現任副議長（民），李中岑（國）、林炳利（無）、郭清華（民）、王錦德（民）等人是現任市議員，無黨籍黃麗招是前國民黨籍市議員、此次捲土重來勢再必得。

開票一路只有王錦德與唐儀靜兩人激烈纏鬥爭最後1席，直到11月24日深夜近12時才由王錦德以7720票以6票險勝唐儀靜的7714票，讓唐儀靜在最後一票匭從贏變輸，讓支持者難以接受，即要求唐儀靜提訴訟。唐儀靜2018年12月4日下午向台南地方法院遞交起訴狀，對王錦德提出「民事當選無效之訴」。

台南地院5月30日下午宣判，駁回原告唐儀靜之訴。合議庭指出，本案原告唐儀靜告王錦德以有當選票數不實，足認有影響台南市第六選區議員選舉之結果，依選罷法提起當選無效訴訟，經法院會同兩造勘驗兩造有效票、無效票，及部分其他候選人有效票、用餘票後，兩造就勘驗之選舉票其中77張之有效票或無效票之認定，兩造互有爭執。

經選舉法庭逐一調查及審認結果，認為王錦德部分應屬有效票，選務人員誤認為無效票者，共計有4票。應屬無效票，而選務人員誤認為有效票者，共計有5票。另有1張1王的有效票，被選務人員誤放入無效票票袋，而漏算有效票1票，據此爭議票增減計算後，王總得票數維持不變仍為7720票。

唐儀靜部分應屬有效票，選務人員誤認為無效票者，共計有2票。應屬無效票，選務人員誤認為2號候選人有效票者，共計有3票，據此爭議票加減計算，原告總得票數應減1票，應為7713票。其餘爭議票選務人員認定並無違誤之處。因此，被告王錦德之得票數高於原告唐儀靜，仍應由被告王錦德當選，原告唐儀靜提起本件當選無效之訴為無理由。

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