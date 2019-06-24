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孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：你沒死幹嘛報警

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▲大陸孕婦遊泰被老公推下懸崖。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲大陸孕婦遊泰被老公推下懸崖。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸中心／綜合報導

江蘇一名懷有3個月身孕的王姓孕婦日前與老公到泰國烏汶府Pha Taem國家公園旅遊，卻掉下34公尺深的懸崖，之後奇蹟生還。清醒後王小姐一開始不敢講出實情，直到老公俞男不在身邊，才趁機告訴警方兇手就是老公。俞男目前正在接受泰國警方調查，王女透露，俞男母親打電話辱罵她，「你又沒死，為什麼報警？」

根據《紅星新聞》報導，王小姐傷勢嚴重，身體肋骨、胯骨等...各處有不同程度挫傷、骨折和錯位，目前左側位以開刀手術形式進行鋼板、鋼釘加固，右側位部分手術部分採取石膏定型，雖性命無憂，目前只有右手能動，身體其他部位都沒有知覺。

▲大陸孕婦遊泰被老公推下懸崖。（圖／翻攝自紅星新聞）

事發至今10多天，雖然已經離開加護病房，但這期間內王小姐陷入了12小時重度昏迷和兩次輕度昏迷，「泰國當地醫生告訴我，目前雖然我已經轉出ICU，但是由於我的傷勢太重，病情並不穩定，隨時可能會惡化或好轉」，目前第一階段需要3、4個月治療，再加上後期康復等，還需要很長一段時間。但她更擔心之後可能有後遺症。

王小姐透露，事發後婆婆從俞男這邊得知實情，之後趕到泰國，在俞男被警方逮捕當晚，曾經到加護病房找她，要求王小姐看在孩子和夫妻情分上，繼續對泰國警方說謊，是自己不小心墜崖，但被王小姐拒絕了。

▲大陸孕婦遊泰被老公推下懸崖。（圖／翻攝自紅星新聞）

而在俞男被捕後，婆婆更打電話，罵王小姐小心眼，「你又沒死，為什麼報警？」這段對話王小姐聲稱已錄音，但不願意公開，不想再想起這些謾罵。俞母因為簽證過期，目前已回到大陸。

回想這段致命關係，王小姐表示，當初只戀愛1個多月就閃婚，當時男生每天都求婚，因此被感動了，但婚後才發現，俞男不僅有坐牢前科，還有百萬人民幣債務，公公年輕時也一直沒有工作，都是靠婆婆的錢生活，兩人也常有摩擦，俞男會動手推她，更會砸東西，之後希望引渡回大陸審理。但依照泰國法律，此案或許會在泰國審理宣判，而俞男也會在泰國監獄服刑。

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