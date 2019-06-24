北聯幫迎舊幫主盛大晚宴！　圓山飯店豪氣開百桌警將監控

▲北聯幫24日晚間將在圓山飯店舉行60周年慶祝宴會。（圖／記者湯興漢攝）

突發中心／台北報導

台北市士林、北投一帶的傳統黑幫「北聯幫」24日晚間將以慶祝60周年名義、迎接王姓前幫主「平哥」回鍋接任北聯第7任幫主，將在台北市圓山飯店席開百桌藉此昭告天下，據傳台外省、本省掛重量級兄弟都將現身與會、連港澳大陸幫派都有人專程來台參加，台北市警局和刑事局反黑科將投入人力派員在場蒐證監控，避免發生衝突。

北聯幫前幫主綽號「重重」的唐重生，是台灣第一名帶槍自首的黑幫老大，當時還宣稱解散北聯幫所屬堂口，雖然北聯幫在北投地區竄起，但主要的收入是在中山區經營酒店圍事，1999年唐在農安街遭遇南興街角頭吳明達、當街被吳開槍射殺，期間唐曾掏槍欲火拼反擊，但卻因故未擊發當場被擊斃。

2006年北聯幫要角綽號「孤呆」的韋姓男子因捲入談判糾紛，幫朋友出面，結果在自己北投區地盤上遭兩名混跡林森北路的竹聯幫份子，近距離連開4槍當掌場被擊斃。後來北聯幫陸續把幫派經營重心從圍事、爭奪地盤轉型到介入都更和地下金融放款上，不少該幫中堅幹部都紛紛轉型謀出路。

2018年北聯幫實際掌權者、副幫主「檳榔宗」過世，現任幫主「安古」自「小顧」手中接任第6任幫主後，前幫主饒台生和「平哥」仍在幕後控制幫務。「平哥」後來打算重掌北聯幫，加上該幫會第四任幫主饒台生近期出獄，北聯這才打算擴大辦宴順便幫老幫主洗塵接風。

根據市警局接獲情資，今天北聯幫60周年慶宴會、包含竹聯、四海、松聯、天道盟聯正會、美鷹會、甚至香港的新義安及港澳陸幫派都會派員出席、為此市警局也組成聯合專案小組針對這場大型黑幫晚宴進行嚴密監控。

台北市警局指出，北聯幫這次在圓山飯店12樓金龍廳席開100桌大舉邀宴到上兄弟，經目前統計會場人數約600多人，其中包含北聯幫主饒台生及幫中大老齊聚一堂，警方掌握這些北聯重要幹部將先於圓山飯店10樓開幹部會議推舉新幫主、並商討幫會未來發展方向；警方將全面監控蒐證。

另北市警方為防範北聯幫餐會結束，幫眾有飲酒鬧事、發生暴力事件可能性。警方今晚將規劃警力舉行擴大臨檢聲色場所、市警局並增派保大霹靂小組、刑大特勤中隊等特種警力支援，希望能藉此嚇組幫派聚眾氣燄、預防暴力事件發生。



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