日本首位國賓晚宴！川普僅「香檳杯碰唇」　堅持「滴酒不沾」原因曝光

▲川普參加天皇德仁舉辦的歡迎晚宴，僅舉起香檳杯碰唇，以表禮貌。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普（Donald John Trump）訪問日本，27日晚上參加天皇德仁及皇后雅子舉辦的歡迎晚宴。不過特別的是，即使現場準備了紅酒、白酒、日本酒等，川普仍堅持滴酒不沾，僅將杯子碰唇以示禮貌，原因曝光。

綜合外媒報導，歡迎晚宴在皇居宮殿「豐明殿」舉行，宮內廳準備了法式蔬菜清湯、法式嫩煎比目魚、牛排、沙拉、富士山造型冰淇淋及甜瓜當水果；酒類及飲料則準備了雪莉酒（Sandeman Medium Dry）、柳橙汁、番茄汁，餐中酒包括白葡萄酒（Puligny-Montrachet 2002）、紅葡萄酒（ChâteauLafitteRothschild 1996）、香檳（Moet et Chandon Don Perignon 1999）餐後酒干邑白蘭地（Hennessy Extra）、利口酒（Cointro，mint）、威士忌（30年balantine），以及日本酒。

即使日方準備了多達8種的酒類，但川普仍然堅持滴酒不沾。原來，川普哥哥因酗酒在43歲病逝，此事影響川普，讓他從此不再碰酒，即使是需要喝酒、祝酒的場合，也僅僅以舉杯、酒杯碰唇致意。

先前類似場合時，為顧及川普的堅持，服務生一般會以可樂代替紅酒，或是以葡萄汁代替白酒及香檳。此次參加日本歡迎晚宴，川普也是舉起香檳杯碰唇表示禮貌，並未打破規則飲酒。