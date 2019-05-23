北聯幫份子投資失利不認賠　當街擄人打到頭破血流再要錢

▲北聯幫暴力討債集團將葉男和劉男2名被害人痛毆後，強行押上車，並要求贖金25萬。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

以吳姓男主嫌為首的「北聯幫暴力討債集團」，成員李嫌因去年與被害人一同投資，但賠錢收場心生不滿，於是召集一群人抓被害人當人質要求贖金。檢警22日掃蕩8名年輕犯嫌，不僅查獲子彈和刀、棒，還有吸食器具、愷他命等毒品，將他們依涉嫌擄人勒贖、組織犯罪、槍砲、毒品等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

該集團在內湖地區作為據點，以恐嚇取財等強暴脅迫手段牟利。據警方調查，李嫌在去年間，透過葉姓男子得知劉姓男子從事股票和海外基金投資，獲利頗豐，於是自己掏出50萬元參與投資，後因劉姓被害人投資失利，李嫌不甘虧損，遂夥同其他暴力討債集團成員於去年6月至內湖路二段某餐廳將2名被害人持棍棒毆打後，強行押上車載往碧山路一帶，要求交付贖金25萬後才放人。

2名被害人被打得鼻青臉腫，劉男頭破血流，手挫傷；葉男則是眼睛和四肢都瘀青。所幸警方及時到場，將所有人帶回派出所。但事發後隔天，被害人依然心生恐懼，仍將25萬元以匯款方式給李嫌。

士林地檢署指揮內湖、大同、松山等分局共組之專案小組，經過數月蒐證，於昨日展開大規模拘提、搜索，在內湖區、汐止區等地，分別將吳姓主嫌等8名犯嫌執行到案，並查扣子彈14顆、信號彈1枚、開山刀2把、球棒5支、大麻、安非他命等證物。