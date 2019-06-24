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罷工第5天勞資僵局有解！　王國材曝：雙方有機會各退一步

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▲▼交通部政務次長王國材說明應變會議討論內容。（圖／記者徐斌慎攝）

▲王國材說，罷工期間勞資雙方都很辛苦，雖然旅客進入疏運穩定期，但仍希望爭議早日落幕。（圖／記者徐斌慎攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工行動邁入第5天，交通部持續召開應變中心會議，交通部政次王國材說，所有相關單位對於疏運的應變計畫持續進行，未來4天長榮航空都將維持40%運能，機場秩序恢復，疏運已大致維持穩定狀況。他透露，勞動部有透過非正式協商跟勞資溝通，針對禁搭便車、勞工董事歧見，初步了解雙方有機會都各退一步。

請繼續往下閱讀...

王國材表示，長榮航空24日原定181架次，已取消108架次，影響2.3萬旅客，預計25日至28日也都能維持40%運能，今天長榮航空也持續發布29日、30日航班取消計畫，會維持公告未來一周航班取消的訊息，讓旅客提早因應。

他說，現在去桃機看，出境櫃台不管是簽轉旅客或過境旅客，都已經沒人在等待，整個機場秩序大致恢復，在這期間，勞資雙方都辛苦，但旅客更辛苦，希望罷工能早日落幕。

▲▼6/24長榮空服員罷工抗爭持續進行中。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工第5天，但勞資雙方陷入僵局，罷工組員仍續進行靜坐。（圖／記者湯興漢攝）

至於目前勞資僵局怎解？王國材透露，勞動部有透過非正式協商管道跟勞資討論，針對禁搭便車、勞工董事歧見，看起來雙方有機會各退一步，但詳細內容細節，他說，勞動部的方案不方便在這邊說，尊重勞動部的調解。

另外，長榮航空今在股東會宣布今年仍會招募新空服組員，對此，王國材說，長榮航空每年都有招募新員工的計畫，不覺得此舉是為了取代罷工組員，就他的了解，長榮航空仍期待組員能早日回來。

他也強調，現在疏運狀況都已經進入穩定狀況，不再出現罷工首日的亂象，但接下來的傷害、流血都是在長榮公司的身上，其實很多空服員都很熱愛公司，希望這段期間的爭議，早日透過協商得到共識，讓大家趕快回到大家庭。

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長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調

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