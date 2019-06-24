爬3樓高抗爭引安全疑慮　長榮空服：12降至3公尺、全程穿裝備

▲桃園空服員職業工會代表胡曉萱上高台抗爭。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工行動邁入第5天，桃園市空服員職業工會代表胡曉萱於23日晚間登上高達3層樓的高台進行高空抗爭，並誓言將ㄧ直待到罷工結束：「罷工何時結束，我就待到何時。」但為了安全考量，目前高台高度已下降至3公尺高度左右，也有穿安全裝備。

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▲▼桃園空服員職業工會代表胡曉萱上高台抗爭。（圖／記者蔡玟君攝）

胡曉萱今（24）早暫時下高台接受媒體聯訪表示，此次決定進行高台抗爭是個人自願，家人也都很支持。「我希望讓長榮航空知道，我們這次有超過2000名會員都有長期抗爭的決心，也希望藉此讓公司盡快來跟我們協商。」

23日晚間胡曉萱登上高台並升到12公尺高空，引發網友質疑安全疑慮。胡曉萱表示，為了不讓會員有多餘擔心，所以後來將高度降至3公尺高度左右，而高台旁邊有上下爬梯可以讓她自由出入。

▲桃園空服員職業工會代表胡曉萱上高台抗爭。（圖／記者蔡玟君攝）

桃職工會會員代表林昱嘉說，23日晚間高台升高後，長榮航空首席副總何慶生有現身，之後有請消防局人員到現場，本人並沒有任何表示。消防局則有關心安全措施，並提出將高台下降高度避免危險，工會最後也有採納。

▲桃園空服員職業工會代表胡曉萱上高台抗爭。（圖／記者蔡玟君攝）

林昱嘉指出，高台目前會維持在3公尺高度，不會再上升。租借高台時有附上安全帽、背帶、安全扣環等裝備，曉萱在高台上時都會穿戴，現場幹部也有專人會隨時留意她的狀況和送餐；旁邊一座高台則設有小帳篷，讓曉萱可以睡覺休息。而高台一個月的租借費用為2萬元，會一直租到罷工結束為止。

▲▼桃園空服員職業工會代表胡曉萱上高台抗爭。（圖／記者蔡玟君攝）