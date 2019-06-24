長榮出招「徵新空服員」 工會：「早知招500人」不擔心被取代！

▲長榮空服員於南崁公司靜坐，長榮航太機務員低調送花打氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工行動邁入第5天，今（24）日長榮航舉辦股東會，長榮航空總經理孫嘉明丟出震撼彈，宣布將會招募新空服員。對此，桃職工會表示：「不擔心被取代。」

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長榮空服罷工進入第5天，勞資雙方持續僵持不下，今日長榮航空舉辦股東會，會中也拋出震撼彈，長榮航空總經理孫嘉明證實，今年本來就有招募新空服員的計畫，他表示，未來將會把空服員的工作內容披露得更清楚，「覺得不適合的就不應該來」，他也強調，任何一項工作都很辛苦，應徵工作前應該要看到它的全貌，而不是只有美好的那一面。

▲長榮航空總經理孫嘉明證實，將招募新空服員。（圖／記者湯興漢攝）

桃職工會會員代表林嘉昱針對此消息回應，今年年初就有收到公司內勤透露消息，長榮航空會招募500位空服員，包括300位外籍組員與200位本國籍組員， 這是在年初罷工前就已經知道會有的招募消息。

林嘉昱表示：「我不曉得孫總經理剛在股東會上說要招募新空服是這個數字，還是有更多的數字，那他是本來預定就要招募，還是因為罷工所以才提出的招募計畫，這部分我們並不了解。」但她強調，工會不擔心會因為招募計畫而取代現場人力，「因爲大量解僱勞工在勞工相關法律中是違法的。」其他桃職工會相關幹部更直言，若是孫嘉明無法處理，是不是該換人？