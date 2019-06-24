罷工第五日！長榮航空24日最新航班異動「取消112班」

▲長榮空服員罷工邁入第5天，至今勞資共識沒進展。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

桃園市空服員職業工會罷工邁入第5天，至今勞資共識沒進展，長榮航空也持續更新航班異動狀況，24日原訂總航班有181班，取消108班，受影響旅客約2.3萬名，目前初步統計到28日所有航班異動，共計會影響超過17萬旅客。

24日共有90個航班從台北出發，因罷工取消52班，桃園機場出發取消46班，松山機場出發取消2班，高雄小港機場出發取消4班，台中機場出發取消2班，影響約1.1萬名旅客。而原訂返回台灣的航班有91班，共計取消56班，返回桃園機場取消50班、松山機場2班、高雄小港機場4班、台中機場2班。

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而接下來航班異動分別是25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人；26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人；27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人；28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日止暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

▲長榮航空24日取消112班次飛機。（圖／記者陳涵茵攝）

桃園機場出發停飛航班

BR178台北(TPE)大阪(KIX)

BR112台北 (TPE)沖繩 (OKA)

BR166台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR891台北 (TPE)香港 (HKG)

BR395台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR128台北 (TPE)名古屋 (NGO)

B7179台北 (TPE)福州 (FOC)

B7193台北 (TPE)重慶 (CKG)

BR851台北 (TPE)香港 (HKG)

BR067台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR067曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)

BR807台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR726台北 (TPE)太原 (TYN)

BR215台北 (TPE)新加坡 (SIN)

BR138台北 (TPE)函館 (HKD)

BR255台北 (TPE)峇里島 (DPS)

BR006台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

BR116台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR008台北 (TPE)舊金山 (SFO)

B7110台北 (TPE)瀋陽 (SHE)

BR728台北 (TPE)呼和浩特 (HET)

BR869台北 (TPE)香港 (HKG)

BR855台北 (TPE)香港 (HKG)

BR102台北 (TPE)福岡 (FUK)

BR158台北 (TPE)小松 (KMQ)

BR765台北 (TPE)成都 (CTU)

BR811台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR277台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR805台北 (TPE)澳門 (MFM)

BR762台北 (TPE)濟南 (TNA)

B7126台北 (TPE)南京 (NKG)

BR180台北 (TPE)大阪 (KIX)

BR857台北 (TPE)香港 (HKG)

BR809台北 (TPE)香港 (HKG)

B7029台北 (TPE)胡志明市 (SGN)

BR036台北 (TPE)多倫多 (YYZ)

BR150台北 (TPE)首爾 (ICN)

BR261台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)

BR205台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR827台北 (TPE)香港 (HKG)

BR061台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR061曼谷 (BKK)維也納 (VIE)

BR028台北 (TPE)舊金山 (SFO)

BR087台北 (TPE)巴黎 (CDG)

BR010台北 (TPE)溫哥華 (YVR)

BR016台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

松山機場出發取消航班

B7511台北 (TSA)廈門 (XMN)

BR190台北 (TSA)東京 (HND)

台中機場出發取消航班

B72596台中 (RMQ)無錫 (WUX)

BR819台中 (RMQ)澳門 (MFM)

高雄小港機場出發取消航班

BR108高雄 (KHH)東京 (NRT)

BR829高雄 (KHH)澳門 (MFM)



BR172高雄 (KHH)首爾 (ICN)

B72298高雄 (KHH)無錫 (WUX)