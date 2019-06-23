【城仲模80歲新書】呂秀蓮同理心：副手難為

▲《城仲模八十歲月劄記》新書發表，呂秀蓮同理心：副手難為。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

前司法院副院長城仲模出版新書《城仲模八十歲月劄記》，新書中提到不少與「前長官」司法院長翁岳生的微妙互動。新書發表會邀請前副總統呂秀蓮致詞，呂秀蓮強調與城仲模的私交，還說能體會城仲模的心情，「副手難為」，雖然有志難伸，但第一名就像伸出來的釘子，大家都要打你，「能當第二名也是一種福氣。」

城仲模是曾任大法官、法務部長、司法院副院長，由於行政歷練豐富，他的新書發表會冠蓋雲集。包含前副總統呂秀蓮、前行政院副院長吳榮義、東森集團總裁王令麟、聯電創辦人曹興誠、前國安局長許惠祐、前大法官施文森、孫森焱等人，均到場祝賀。

他的新書中，提到許多與翁岳生的互動。1998年底，前總統李登輝原本答應要城仲模擔任司法院長，但過沒幾天，李登輝又找城仲模進官邸司法首長人事安排，李告知，因國民黨內高層堅持翁岳生是國民黨提攜栽培的人，城仲模只能擔任副院長。而書中對翁岳生主導下的司法改革多有批判，多次提到2人間微妙的關係。

呂秀蓮到場致詞，她提到與城仲模早在1970年代，在美國求學時就已經認識；她回國到行政院法規會工作時，又遇到城仲模是她的直屬長官，2人間相熟甚久。她也提到，城仲模的本土意識強烈，美麗島事件後各界喊殺喊打，但城仲模不願趨炎附勢、拒絕連署，有才情、有見識，與他還有個共同點：「副手難為」，在司法院擔任副院長時有志難伸，「但第一名就像伸出來的釘子，大家都要打你，能當第二名也是一種福氣。」

城仲模致詞時，也談論到自己的本土意識，他說小學二年級時老師教唱「長城謠」，歌詞中有「長城外面是故鄉」，他身為班長竟帶頭舉手抗議：「長去死啦」，引起老師不滿。初中三年級時，他代表學校參加台南市獨唱比賽，唱岳飛的「滿江紅」，老師教他把歌詞改成「壯志飢餐豬毛肉、笑談渴飲俄寇血」，搭配誇張激昂的手勢，果然勇奪冠軍，「這是我這輩子唯一的一次公開詐騙」。

▼《城仲模八十歲月劄記》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）