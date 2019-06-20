棒球名教練陳威成之子陳明峯殺女友案　無期徒刑定讞

▲陳威成之子殺害女友案，無期徒刑定讞。（圖／翻攝自陳明峯臉書）

記者吳銘峯／台北報導

知名棒球教練陳威成長子、台灣台灣體育運動大學研究生陳明峯，與學校內大16歲的女老師交往，但他因另結新歡，打算分手遭女老師拒絕，還被追討120萬元欠款。陳明峯在2017年間殺害女老師後，棄屍山區。陳明峯二審遭判無期徒刑，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，陳明峯（28歲，在押）2013年就讀台灣體育運動大學四年級時，因情緒困擾，到學校輔導室接受鄭姓女老師（42歲）的心理諮商。陳男主動傾訴自己想要就讀研究所，但家中不贊成，鄭女遂主動資助生活費、學費，最後陳男順利考取研究所，2人也在2016年間發展成為姊弟戀。

但當年10月間，陳男另結新歡，打算跟鄭女分手，鄭女不但拒絕分手，還催討長年資助的120萬元。陳男無力償還，就在隔年2月間，謊稱要跟鄭女同赴花東旅遊，將騙鄭女到他租屋處重提分手，2人爆發口角，陳男竟持球棒連續重敲鄭女頭部，再以雙手勒死鄭女。陳男殺人後，將鄭女屍體裝進大垃圾袋中，第二天租車開到南投山區棄屍。後因鄭女家屬報警協尋，警方循線找上陳男，陳男坦承犯案，並帶警方找出鄭女屍體，全案因此爆發，陳男也被依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理期間，陳男雖承認殺人，但否認雙方是男女朋友關係，還辯稱本想休學打工、賺錢還給鄭女，但因鄭女威脅要說出2人交往之事，才會憤而殺人。一二審法院均認定他成立殺人、棄屍等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴第三審，最高法院審理後，認為陳男殘暴手段殺害鄭女，致死者於死亡前極大之恐懼、痛苦，並遺棄屍體，惡性重大，應予嚴厲之懲處；但陳男於偵查、審理時均坦承殺人、遺棄屍體犯行，並於法院審理時向死者家屬表達悔意，最高法院認為，陳男並非全然泯滅人性之人，因此維持二審的無期徒刑判決，駁回上訴定讞。

