華聞快遞／人民幣對美元中間價上調333基點　創近4個月最大升幅

▲中國人民銀行外觀。（圖／CFP）

《北京》人民幣對美元中間價大幅上調 創近四個月最大升幅

外匯市場上，人民幣匯率在20日就表現出迅猛的上漲勢頭。中國外匯交易中心21日將人民幣對美元匯率中間價較前一交易日，上調了333個基點，報6.8472，而此次上調幅度創下了今年2月21日以來的最大升幅。人民銀行副行長表示，當前中國外匯市場的風險緩釋能力已明顯增強。（中新社）

《雲南》昆明力爭2020「服務業增加值」超4000億人民幣

《昆明市服務經濟轉型升級創新發展三年行動方案（2019—2021年）》提出，3年時間裡，昆明將重點發展現代服務業、傳統服務業、新興服務業，培育具有昆明特色的現代服務業產業體系，力爭到2020年昆明服務業增加值突破4000億元（人民幣，下同）。（昆明日報）

《北京》亞馬遜在陸部分雲端服務降價 最高可達49%

美國亞馬遜旗下的雲端運算服務公司AWS（Amazon Web Services）20日宣佈，對公司Amazon EC2實例進行了價格調降，價格降幅最高可達49%。官網資料介紹，Amazon EC2 是一種Web服務，可以在雲中提供安全並且可調整大小的計算容量，該服務旨在讓開發人員能夠更輕鬆地進行Web規模的雲計算。（澎湃新聞）

《海南》1-5月外貿進出口總值超1700億 同比增長45.6%

海口海關日前披露的資料顯示，1-5月海南對外貿易進出口總值383.9億元（約新台幣1730億元），同比增長45.6%。其中出口137.1億元，同比增長53%；進口246.8億元，同比增長41.7%。此外，海南1-5月對「一帶一路」沿線國家進出口138.1億元，增長36.5%，佔全省外貿總值的36%。

（海南日報）

▲重慶市。（圖／CFP）

《重慶》梁平22個重點專案集中開工 可實現年產值190億元

梁平21日集中開工22個重點項目，新簽約18個項目。據悉，22個重點專案計畫總投資30.1億元，建成達產後可實現年產值42億元（於新台幣190億元），其中智慧製造、基礎設施、環境保護、能源儲備等領域項目10個，計畫總投資20億元，建成達產後可實現年產值31億元。（重慶日報）

《上海》滬指時隔一個半月重上3000點 創業板上演漲停潮

A股三大股週五（21日）高開高走，兩市交投活躍，盤初滬指時隔一個半月後重新收復3000點關口；受重組政策利好消息刺激，兩市開盤80餘隻個股漲停，創業板個股上演漲停潮。（中新社）

《北京》2019陸工業資訊安全產業規模達422億

22日發佈的《中國工業資訊安全產業發展白皮書(2018-2019年)》顯示，預計2019年中國工業資訊安全產業市場增長率將達19.23%，市場整體規模增長至93.91億元（約新台幣422億元）。據悉，去年大陸工業資訊安全產業規模為70.32億元，市場增長率達33.55%，工業資訊安全產業規模加速擴容。（中新社）

▼北京第一高樓528公尺「中國尊」。（圖／CFP）