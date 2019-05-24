人行喊話：市場狀況平穩　人民幣匯率「沒有、也不允許出事」

▲人行副行長喊話稱「人民幣匯率沒有、也不允許出事」。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰持續擴大，人民幣匯率持續出現貶值，在岸、離岸人民幣對美元匯率皆跌破6.9。中國人民銀行副行長劉國強23日表示，目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，「沒有、也不允許出事」。

綜合陸媒報導，劉國強23日接受媒體訪問時表示，「近期，受中美經貿摩擦影響，人民幣匯率出現了一定幅度的貶值。應當說，匯率對市場預期有所反應是市場經濟的內在邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支『自動穩定器』作用的體現。目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，『沒有、也不允許出事。』」

▲美中貿易戰未歇，人民幣兌美元匯率波動。（圖／CFP）

劉國強指出，「下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，但我們有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。」他也提到，中長期看，匯率走勢主要取決於經濟基本面，中國經濟將長期處於重要戰略機遇期，發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，經濟長期向好的態勢不會改變。

劉國強還說，從國際經驗看，大國很難發生貨幣危機，「中國是世界第二大經濟體，而且宏觀調控有度、市場機制有效，更沒有發生貨幣危機的基礎；當前外部環境暫時出現的不確定性，不過是中國發展進程中的一道坎兒，不會影響中國經濟長期向好的基本面。」

他表示，中國下一步將堅持全面深化改革，著力形成對外開放新局面，進一步增強經濟內生增長動力和活力，繼續夯實中國經濟長期穩健發展的基本面。此外，也會深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，擴大金融開放，調整優化金融體系結構，增強金融服務實體經濟能力，為人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定提供根本支持。