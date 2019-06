小黑熊不怕生「慘被安樂死」！　人類亂餵食是主因

▲ 這隻年幼黑熊年約2、3歲,重約45公斤。(圖/翻攝自推特@WCSOOregon)

國際中心/綜合報導

美國俄勒岡州斯科金斯谷公園(Scoggins Valley Park)一隻約2、3歲的小黑熊被安樂死,而背後原因與人類有關,因為牠太過習慣與人們相處,甚至許多遊客還會跟牠自拍。但專家表示,熊一旦習慣被餵養,就會把人類與食物聯想在一起,未來有可能威脅到人們的安全。最終,當局認定「遷移」已無法解決此種依賴性,不得不執行安樂死。

綜合CNN、鏡報等外媒報導,這隻小黑熊近來頻頻在亨利哈格湖(Henry Hagg Lake)划船景點周邊出沒,網路上流傳著許多目擊小熊的照片,現場也明顯可見遊客為小熊留下的食物。當局陸續接獲多起通報,考量到年幼的熊也可能威脅到人類安全,有關單位在推特上發出警告,要求人們與牠保持距離,也不要和牠自拍。

為了重新安置小熊,生物專家萊瑟思(Kurt License)和基欽(Doug Kitchen)也來到現場,但卻發現小熊正在吃遊客遺留下來的堅果、碎玉米等食物,且在2人靠近時,牠並沒有打算逃跑。

「牠顯然已經很習慣人類」,萊瑟思提到,一旦熊習慣被人類餵養,麻煩就會增加,因為熊會把人和食物聯想在一起,人們最好不要打擾牠們,應該要保持一定距離,因為「牠們完全有能力照顧好自己。」

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A. pic.twitter.com/tI8m5yTbyk