近4千萬買下安靜豪宅！隔壁開了托兒所　她怨「小孩噪音」提告

▲蒂博特無法忍受幼稚園傳來的孩子嬉鬧聲。（圖／翻攝自臉書／Hove Village）



國際中心／綜合報導

英國53歲心理治療師蒂博特（Jayne Tibbott）多年前在霍夫（Hove）購買價值100萬英鎊（約台幣3.9千萬元）的獨立豪宅，原本打算享受寧靜環境，怎料4年前隔壁卻開設一家托兒所。她難以忍受孩子們玩耍時的音量，便決定對該家機構提起訴訟，希望托兒所能處理噪音問題。

霍夫這座濱海城市向來給人安靜、高級的感受，蒂博特就是看上這些特質，多年前與老公買下擁有4套臥房的住宅。不過，一所有著33名員工的托兒所隨後開在蒂博特住家旁邊；根據法庭文件，她正對托兒所提起訴訟，聲稱孩子們長時間在屋外玩耍的音量過大。

據了解，當地法院可以發布減弱噪音命令，來避免令他人感到困擾的聲音；1997年《環境保護法》（POEO Act）有列出噪音的定義，包括聲音與振動都在範圍內。如果蒂博特提起的訴訟成功，可能使得托兒所減少孩子們在外的遊戲時間，業主若拒絕遵守規範，恐怕面臨高達5000英鎊（約台幣20萬元）罰款。

雖然蒂博特採取合法途徑試圖捍衛自己權利，她的舉動仍引起部分家長不滿。一名托兒所4歲男孩的父親說，小孩想要玩耍是很正常的事，「遊戲時間可能受到限制，我認為這很難過。」

這家托兒所的學員年齡最高為5歲，營業時間為周一到周五早上8時到晚上6時。蒂博特本周前往位於霍夫的法院，進行審判前的聽證程序，法院預計7月10日審理此案。