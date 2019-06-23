拚指考／生物實驗考題將獨立出題　考生要注意數據分析、測量技術

▲補教師分析，能量類型題目，幾乎每年都出，務必了解各個觀念的比較。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考即將登場，文城教育學院生物科老師陸謙指出，今年題目難度應較去年降低一些，在細胞部分，胞器的出題機率還是相當的高，但應屬於基本觀念，但在細胞特化、組織類型的部分，雖然直接命題的機率不大，但是可能會在動物或植物的部分以選項的方式出現，故還是必須認真複習，特別是各種組織的功能及圖形。

陸謙分析，能量類型的部分，幾乎每年都出，務必了解各個觀念的比較，如，呼吸作用、光合作用的比較；有氧呼吸與無氧呼吸的比較；循環式電子傳遞鏈與非循環式的比較；化學滲透磷酸化與受質階層磷酸化的比較。各反應的場所、功能、產物等的互比。

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陸謙說明，植物的部分，構造、生理都是基本題，但是仍然注意圖形的比較（單子葉與雙子葉的根、莖、葉）、（C3、C4植物的葉子差異）。生殖的出題機率高，且容易結合遺傳的部分合併出題。向性的出題機率也相當高，注意實驗型考題。開花的部分近年來也幾乎年年出題，這裡要注意紅光與遠紅光對開花的影響，以及光敏素及開花素的實驗型考題。最後還有植物的防禦及逆境也是熱門考題，並有可能與應用生物的部分有連結。

▲補教師分析，這兩年應用生物出題的機率偏高，但範圍還是主要與選修生物有關聯的章節與觀念。（圖／記者林敬旻攝）

動物題型的部分，陸謙表示，考生應多注意消化章節的激素調控，如胃泌素、膽囊收縮素的調控機制，循環應屬基本考題，呼吸排泄的部分除了基本觀念外，須注意與酸鹼恆定、緩衝的觀念。神經部分，幾乎每年都會有一題受器的類型，這裡需要特別注意，還有動作電位的觀念，出題機率也相當高。內分泌的題目應該不會太難，主要注意回饋與拮抗的考題。今年防禦免疫的考題機率相當大，有可能與諾貝爾獎癌症療法結合出時事題或閱讀題

陸謙建議考生，多練習家庭圖的遺傳計算。分子生物學的部分，出題機率非常高，例如PCR，轉錄、轉譯的過程比較。還有基因轉殖的觀念，這部分很有可能與應用生物一起出題，因為新課綱沒有應用生物，所以這兩年應用生物出題的機率偏高，但範圍還是主要與選修生物有關聯的章節與觀念。

陸謙表示，新課綱強調以科學史使學生了解生物學的研究過程，雖然今年的指考尚未適用新課綱，但是107年指考，已經有類似的題目，所以請同學注意課本中，科學家的研究結果及過程、人名。另外，實驗考題，近年來以被獨立出來一大題，故考生們需要特別注意，特別是數據分析、實驗觀察的圖形，以及操作步驟的目的及注意事項，如，在花粉萌發實驗中，滴加不同濃度的蔗糖液之目的、光合作用實驗中DCPIP的功能等。今年的顯微測量技術的機率應該很大。

