拚指考／歷史不再背多分「分析題」比例大　善用「歸納法、消去法」

▲108學年大學指考即將登場，補教業歷史科老師指出，今年歷史考題將重視分析能力。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年大學指考即將登場，文城教育學院歷史科老師林一鳴以107年指考試題類型，推則今年的題型趨勢。他指出，去年指考，單純記憶題目約佔30%，分析性的題目約佔70%，換言之，死背課本資料，不停地累積資料，學而不思，無法獲得滿意的分數，「這個大趨勢，不會變動，今年也將重視分析能力」。



林一鳴說明，單純記憶或分析二種大類型題目，並沒有要求動用「細節」，才有能力解題，只要有明確的觀念，有記憶基本資料即可。換言之，背很多細資料，對獲得滿意的分數，助益「相當有限」，因為沒有出現要用細節才有能力解題的「刁鑽」題目。

林一鳴進一步分析以往各冊題目比例，第一冊大約18%；第二冊 28%；第三冊20%；第四冊28%；單純第六冊 4%。從各冊份量比例，除了「單純第五冊、第六冊」 題目比例較低以外，其他大體平均，故沒有那一冊比較重要的問題，各冊要等量齊觀。

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▲大學指考即將登場。（圖／記者林敬旻攝）

再與過去試題內容對比，林一鳴分析，今年各冊考前建議再加強復習部分是，第一冊的原住民文化、日治時期政治、經濟問題、中華民國在台灣時文學發展；第二冊中的春秋戰國時代社會、經濟、政治變遷。唐代至明清，各朝代社會風氣、社會結構、租稅問題。漢、唐、宋、明清中央官制與學術思想。清代內憂外患問題；第三冊的中共史、黃金十年時期經濟建設、內憂外患。羅馬文化；第四冊的十九世紀至二十世紀，藝術風格演變。科學革命、啟蒙思想；第五冊的拉丁美洲經濟問題、社會問題；第六冊伊斯蘭文化、印度文化。

林一鳴最後也指出，就解題技術而言，因為分析題型佔了極大比例，故要善加利用歸納法、消去法、比對法，不要單一選項內容「獨立作業」，要與其他三個選項仔細再比對，同時也要配合時間、地點、關鍵字解題，這樣就能有好應考表現。

