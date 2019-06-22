拚指考／國文必讀這10篇古文　篇幅長題型「邊看邊畫重點」

▲大學指考即將登場，共計有49,119人報考。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年指考即將開始，國文考科從107年開始改為只有選擇題，吳限定律文理補習班國文老師曾正分析，從去年開始「長文閱讀」即為首要強化的測驗方向，為豐富閱讀題型形式，有增加難度，今年也將增加難度較高的「多選題題組」設計，不可不慎。

曾正特別指出，目前為止的出題頻率較高次數的古言包括，《出師表》、《馮諼客孟嘗君》、《師說》、《始得西山宴遊記》、《燭之武退秦師》、《桃花源記》、《項脊軒志》、《廉恥》、《左忠毅公逸事》、《台灣通史序》等十篇。

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曾正說明，選擇題必考題型包括，基礎形音義，他指出，字形、字音、字義辨識為基本的語文能力，為區隔指考國文與學測國文，此類題型在指考國文可提高檢測的難度。可針對高中六冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，尤其是在分冊語文練習中，有大量的相似字音、字形區別練習。考前快速翻閱古文三十篇章及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。

曾正指出，成語題型的題目，近五年維持「每年一題」的出題頻率，大多為課文相關成語或是日常生活中常用成語，特別要注意及辨析詞語意義判讀、詞語誤用辨識、詞語填空、詞語比較異同、量詞使用等等，此外古今語詞常因時代變遷而產生意義上的轉變，更應謹慎判斷。

▲今年指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民，各科考試時間為80分鐘。（圖／記者林敬旻攝）

「修辭題也是平均一年一題」，曾正說明，出題頻率穩定，「修辭格判斷」皆有給出明確的定義、清楚的例句，不用死背繁瑣或各出版社定義不同的修辭名詞，藉著題目給予的說明指示，冷靜判斷選項中相似的語句即可。此外，修辭題也常以填入語詞的方式，考察學生對文學作品的美感體會。考生可藉由深入體悟作品意蘊、考察上下文意，選出最適切或最優美的詞語。

關於「句意理解、閱讀」類型的題目，曾正認為，出自課內的約占25％，出自課外的占75％，對課外素材的閱讀理解以及長篇閱讀能力，仍是大考的主要趨勢。閱讀題組會視文字量多寡以及篇旨的豐富度，設計二到五個小題，分別測驗考生擷取與檢索文本訊息、統整與理解文意，以及分析與推論篇旨或作者言外之意等語文思辨能力。若以107年指考為例，全卷字數超過一萬二千字，其閱讀理解的速度以及掌握文本的效率必須有所提高。

▲108學年度指定科目考試將在7月1日至3日舉行。（圖／記者林敬旻攝）

針對這幾年跨學科整合題型，曾正說明，試題取材亦將納入各種社會、科學、文化和藝術等跨領域素材，使語文學習與生活密切結合，以107年指考為例，圖表判讀與外籍移工的社會問題、共享經濟本質與古代史書的古今對照，不僅對應時事，同時測驗對今昔不同類型文本的理解程度。

曾正最後提醒考生，考前應加重對中華文化基本教材的重視，另外，為期使文化經典教材的選材範圍能夠涵蓋傳統經史子集各部分，以更具代表性，在不影響教科書選文總數的原則下，增加《楚辭》、《荀子》與《史記》。



文城教育學院國文教師陳良吉也認為，近幾年命題方向會更能加深加廣，難度顯見提升。從指考出題趨勢推測，單選共有26題，多選2題，為題組題，題組題多以甲、乙兩篇文章為題幹，除敘述長，更無直接「擷取訊息」能作答的題型，故先看題目再從閱讀題幹找材料的方式不適用，建議考生邊閱讀邊標示重點，看完題目後再閱讀一次確認，細心可以刪去選項，再謹慎作答，再來如比較型題組，列出許多文言原文以及相關報導比較的題目，則必須就題幹材料回答，不可過度解釋。

最後陳良吉提醒考生，去年許多考生反映寫不完，因為題組字數動輒600字以上，比較型題組又必須分析每一項資訊才能作答，資訊量甚至超過十項，故應考前應大量練習閱讀題目，並計算、分配題組題的時間。

