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拚指考／別被沒學過的物理實驗考倒　補教師：瞭解觀念、判讀題幹

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106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲物理指考中約有60分的配分是屬於基本題，只要熟記定義、公式就能輕鬆拿到分數。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年大學指考即將登場，吳限定律文理補習班物理老師黃邦分析，除了抓住基本題外，也需了解近期科普新聞，他舉例，日前國際團隊拍攝到黑洞照片，其中與高中物理有關的包括，黑洞與恆星的關係、觀測黑洞所用的無線電波望遠鏡等。又或是去年國際度量衡局重新制定了「公斤」的基本定義，其中提到了普朗克常數、由電磁學可延伸的瓦特天平等，建議考生了解科普新聞後，詳細閱讀題目，即可作答。

黃邦指出，指考中約有60分的配分是屬於基本題，只要熟記定義、公式就能輕鬆拿到分數，如圓周運動的力學分析，碰撞前後的能量、動量分析，光電效應的底線頻率、最大動能等，這類題目一定要確實把握。近兩年的均標大約落在50至60分間，掌握這基本的60分就能贏過一半考生了。

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黃邦也要考生注意跨章節考題，他說明，指考基礎物理部分約佔40%（以高二課程為主），選修物理約佔60%。其中選修物理的電學、磁學常與基礎物理中的運動學、能量形成跨章節考題，同學解題時可從基本的力學分析、能量分析下手，越是大範圍的題目，解法通常越基本。

近年指考題目常常出現高中物理課程沒提過的定理、實驗，如107指考提到「霍爾效應」、「亥姆霍茲線圈」，黃邦建議考生，看到此類題目不用慌張，指考可以考的東西一定是課綱內容有的東西，仔細讀題目去找到到底這個沒聽過的東西在敘述什麼，再跟學過的內容作連結，通常這種題目搞懂後反而不是難題。

▲許網友更恣意惡搞。把黑洞變成甜甜圈！（圖／翻攝自網路)

▲補教師分析，除了抓住基本題外，也需了解近期科普新聞，他舉例，黑洞與恆星的關係等。（圖／中央研究院提供）

文城教育學院物理老師彭宗德也說，高一高二的內容，從運動學、靜力學、牛頓定律，這對大部分同學都是屬於比較好拿分的地方；動量守恆、圓周與簡諧、功能原理，這些也都算基本概念，大概只有天體中的力學能，會是同學較容易做錯的內容，務必加以釐清。

針對高三選修物理的準備方向，彭宗德建議，要把每個章節最核心的概念弄懂，大考常命題的都是重要概念，比如熱學與氣體中的熱平衡，波動裡面的駐波跟共鳴空氣柱，光學中全反射、雙狹縫與單狹縫實驗，靜電學要好好分清楚電場、電力、電位還有電位能這些關係，電流這章請熟讀惠斯同電橋以及電路學中的基本原理，磁學的話要好好分清楚各類型的磁場公式、磁力公式，電磁感應當然就是了解感應電動勢公式的使用，最後近代物理以光子論、光電效應、氫原子光譜為重點。

至於時事題、素養題，彭宗德認為，這些都是大考中心會去設計考題的包裝方式，同學只要熟悉了物理觀念真正的內容，解這類的考題並不會有困擾，再判讀題目上專注找有用的解題線索即可，不要被看似沒學過的考題嚇到，靜下心來想其實都是課內的相關應用。
 

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關鍵字：指考,物理,實驗,考生,黑洞

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