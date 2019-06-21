大學指考7月1日將登場　28名師生今入闈閉關13天

▲大學指考師生今天入闈 。（圖／大考中心提供）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學指考將在7月1日至3日登場，大學入學考試中心今（21日）舉行第一梯次入闈，以學科研究員、試考生等共28人為主，入闈13天，逐題檢視各科題目設計。23日會有第二梯次印刷人員入闈，之後第三梯次是點字印刷人員入闈、最後一梯次則是印灰階人員入闈。

今年指考共計有49,119人報考（包含集體報名 40,823 人、個別報名 8,296 人）。 指定科目考試之各考（分）區「試場分配表」與詳細地點已於6月18日公布， 刊載於大考中心網站並提供網路及電話語音（02-23643677）查 詢；提醒考生，相關資訊請務必以大考中心之公布為準。

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▲大考中心主任張茂桂。（圖／大考中心提供）

大考中心提醒考生，在考試當日，應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場並供監試人員查驗：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等；若入場應試時未攜帶有效證件，至當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室者，扣減其該節成績2分。請留意，學生證無論是否有照片，皆非應試有效證件。

大考中心指出，今年指考試場仍然會提供冷氣服務，溫度設定在26到28度，每個試場會有試務人員在考前確認設備可以正常運作，不過冷氣屬服務性質，如果考到一半，冷氣突然故障沒辦法運轉，考生不能要求加分。

也建議考生，考試當日考生同時攜帶「考試通知」以利查找試場，考試通知若於考試前毀 損或遺失，本中心不再重製、補發，考生可自行至大考中心中心網站應考資訊查詢系統查覽或列印，或電話語音查詢相關資訊。