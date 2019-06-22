「重重3下」踹飛2歲姪兒　檢認定施暴大伯「管教過當」不起訴

記者陳凱力／新竹報導

《新竹爆料公社》於3月間接獲匿名爆料，一名年紀約2歲的小孩被伯父以腳踹胸口、打頭以及到丟椅子上，警方將林姓伯父依妨害幼童罪嫌移送法辦。新竹檢方依監視器畫面，傳喚男童親友出庭，男童父表示不想提告，家人也證稱男童平常很黏伯父，加上經檢方調查，發現男童僅後背、大腿瘀青傷，應屬一時情緒失控管教過當，因此妨害幼童罪嫌部份做出做出不起訴。

目擊者指出，2019年3月20日下午4時許，小男童與伯父、伯父女友共同到新竹監理站辦理業務，期間男童因在現場跑來跑去、爬上爬下又不斷拉扯牆壁上電線，伯父多次制止仍不見效，最後伯父情緒失控，給了小朋友「重重3下」，而伯父女友此時走過來，將男童扶正之後3人一同離去。

▲新竹市3月間發生一起管教過當事件，檢察官最後依男童傷勢、證人供稱判定被告不起訴。（圖／記者陳凱力攝）



據調查，男童為單親家庭，父親為小腦萎縮症患者，父子倆與大伯及其女友共同生活，由於男童生父本身也是身障弱勢，因此經濟狀況不穩定，男童平日多靠著伯父打零工與生父的身障補助生活。事件發生後，警方也循線找到男童並確認施暴者為男童大伯，男童也先暫由社會處安置。

伯父坦承動手，他供稱因為男童不斷跑來跑去，亂抓櫃檯的東西，所以才情緒失控。女友也證稱，看到男童在哭就去安慰他，將他抱起來扶好，而同行徐姓友人也表示，伯父平日也很疼愛男童，不然男童也不會那麼黏伯父、願意跟伯父親近。

▲警方至現場調閱監視器畫面。（圖／記者陳凱力攝）

由於男童身上並無明顯外傷，只驗出後背瘀青及大腿雙側瘀青，其父親也未提出告訴，加上現場證人的證詞，均指向伯父應為一時情緒失控，並非蓄意凌虐，傷勢只是被告一時管教過當所致，明顯未達足以妨害男童身心健全或發育的程度，與妨害幼童罪構成要件不符，新竹地檢最後做出不起訴處份。由於伯父對男童管教過當的行為，也引起社會處關切，並依法要求伯父進行至少4小時的親職教育。男童從3月份事發至今仍由社會處介入安置，社會處也表示，男童何時能返家，目前都還在評估中。