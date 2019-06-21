執行有愛＆公益無礙　屏東分署獲行政院第2屆政府服務獎

▲屏東分署獲行政院第2屆政府服務獎 。圖／屏東粉署致贈阿公阿嫲日常生活用品。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署執行民眾滯欠政府機關稅收等催繳作業，秉持「執行有愛、公益無礙」原則，讓欠款民力很有感，獲選為行政院國家發展委員會第 2 屆「政府服務獎」 18 個得獎單位之一。

這次全國有 177 件機關參賽，法務部屏東執行分署先通過初評進入前 30 名，再從 30 個入圍機關決審評比中，最後獲獎成。

▲▼免下車服務、政府服務獎。

屏東分署表示，分署的工作是執行滯欠公法債務人民的財產，先天性質就不討喜，但從一個角度來說，對於不守法的民眾貫徹執行，也是在維護法律秩序，服務其他廣大守法的民眾。因此，在執行的過程，分署秉持著「執行有愛、公益無礙」原則執行。

分署說，如義務人無法一次繳清，會儘量給予分期；如果是弱勢的義務人，會適時轉介給社福機構或就業服務中心，或者該分署的愛心社也會捐贈一些日常生活用品。

另分署提出「服務分流、一次到位、跨機關服務、客製化服務、法拍透明」等服務概念，對於年長、行動不便等民眾提供主動到府關懷訪視、愛心到府服務、愛心免下車專人全程服務。輪派人員至離島偏鄉辦理巡迴服務，方便義務人就近繳款；與屏東縣警察局合作，積極執行毒品、酒駕罰鍰案件；法拍流程透明化以及對於聽語障、新住民提供客製化服務等。

在跨機關便民服務，如民眾反應在台北就業，沒收到稅單或燃料費單，分署就協助民眾向稅捐單位或監理站申請稅單或燃料費單送達的連絡地址。或反映機車老舊，早就沒使用了，為何還要繳燃料費，該分署會協助民眾填寫老舊機車報廢切結書向監理站申請，如經審核通過，日後不必再繳燃料費。持續不斷為民服務要求，獲選「政府服務獎」整體服務類獎。