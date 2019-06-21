長榮確定提出告訴！工會批「資方無誠意」堅定繼續罷工決心

▲桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空停止暴力攻擊，善意協商記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會發動罷工行動進入第2天，長榮航空確定於今（21）日下午3點半針對訴求中「勞工董事」議題提出非法罷工告訴。工會回應，對於此舉感到遺憾，罷工後第一時間未思考如何與工會訴求靠近，反而以提告來做為拒絕協商的理由，更加顯示資方沒有誠意、態度強硬，工會將更團結堅定罷工決心。

長榮罷工進入第2天，已有逾1400名空服員交出俗稱「三寶」的護照、工作證、台胞證，萬名旅客受到影響。長榮航空總經理孫嘉明上午受訪表示，訴求裡面勞工董事部份，依法不屬於調解事項，將提出非法罷工告訴。長榮航空下午發佈訊息於15時30分至台北地方法院遞狀向工會提出請求非法罷工損害賠償。

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桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，罷工訴求並無法律上疑義，訴求中指出希望開放勞工參與公司治理，提供必要資訊權，爭取方向包含增設勞工董事或者由工會推派獨立董事等，重點是「公司開放勞工參與公司治理」的方向，至於選項應溝通討論。

鄭雅菱說，很遺憾看到長榮竟然在工會發動罷工後，第一時間不是思考和工會有更靠近訴求的方式，反而直接和法院提告，以違法說法來做為拒絕協商理由，顯得更加沒有誠意且強硬態度，這只是讓工會堅定團結會員，繼續罷工決心更堅強。至於工會是否會有提告等反制行為，鄭雅玲說，會等待瞭解長榮提告內容再進一步討論。