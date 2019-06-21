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長榮罷工繳護照達1400人「逾半數會員響應」喊話盼找蘇揆溝通

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▲▼桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空停止暴力攻擊 善意協商記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空停止暴力攻擊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會發動罷工行動進入第2天，並於下午召開記者會宣布已經收到超過1400名會員繳交證件，象徵在不到24小時之內就有超過半數工會會員響應，顯見工會訴求獲得會員團截支持。工會也指出，罷工至今沒有接獲長榮資方願意進一步協商的訊息，工會不排除先拜會行政院長蘇貞昌進行溝通，讓爭議早日化解。

長榮空服員罷工活動持續進行，南崁長榮總部持續有許多空服員在現場靜坐，工會更準備好輪班制度準備長期抗戰。桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，目前收到超過1400份會員繳交的台胞證、護照、工作證等，突破預期，工會也會請保全公司妥善保管會員證件到罷工結束為止。

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呼籲長榮航空立刻和工會有善意協商，如果遲遲未釋出善意，空服員工會也願意拜會行政院長蘇貞昌先行和官方溝通。鄭雅菱表示，他們期盼蘇貞昌能給予爭取勞動權益的勞工關心，而且現在政府啟動相關輸運計畫，也讓資方認為有所靠山、有恃無恐，也讓罷工爭取權益的難度提升，希望能讓蘇院長瞭解狀況。

▲▼長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前持續拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前持續拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝）

至於空服工會合法發動罷工並設置罷工糾察線，已經妥善預留兩個通道讓辦公人員完全沒有阻礙的出入，但資方卻多次用粗暴手法攻擊現場會員、造成會員受傷遭辱，甚至開車企圖衝破封鎖現暴力攻擊。會員代表黃君婷指，長榮航空首席副總何慶生還指著工會代表說「你為你自己留點後路」、「看你罷工完怎麼收拾你們」、「我就是專制怎麼樣」。

工會律師程立全表示，在勞資爭議處理法有明文規定，罷工糾察線可以實質靜坐甚至拉封鎖線，都是是合法的，資方卻用衝撞合法糾察線、甚至涉及刑事犯罪的辱罵、比中指，不應該用違法方式對待合法合理的抗爭活動。

▲▼ 桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空停止暴力攻擊 善意協商記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園市空服員職業工會呼籲長榮航空停止暴力攻擊 善意協商記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭雅菱也澄清，網路上流傳工會幹部班表截圖指出，抹黑幹部申請會務公假但要會員參與罷工行動，事實上罷工開始後，工會已經第一時間發文給資方通知取消所有公假，這樣的訊息為抹黑工會幹部的不實指控。

針對罷工造成旅客不便以及地勤同仁負擔，工會也表示抱歉，但工會不是第一天提出就立刻罷工，也曾經嘗試體制內可以努力的方式，希望外界理解。

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空

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