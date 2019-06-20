花蓮聯合豐年節19日登場　大會舞曲將掀起「情人袋」搶購熱潮

▲花蓮縣原住民族聯合豐年節活動，即將在7月19日起連續三天在縣立美崙田徑場盛大登場。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣原住民族聯合豐年節活動，將在7月19日起連續三天在美崙田徑場盛大登場，每年聯合豐年節除了有精采的表演節目外，更有千人共舞的活動，透過競賽徵選出的大會舞，將掀起熱潮，誠摯邀請全國鄉親利用暑期來到花蓮， 藉由身上的情人袋與族人鄉親建立深厚友誼，帶著滿滿的祝福及美麗回憶而歸。

去年豐年節大會舞主題曲「搖擺那魯灣」廣受各界好評，今年大會舞歌曲「情人袋」由台東知名樂團「AMIS旮亙樂團」少多宜‧篩代老師詞曲創作並由本府委託哈尼．噶照議員也是鹹豬肉Kasilaw樂團的團長重新編曲，音樂節奏不僅輕快歡樂且充滿海洋風情。

傳統情人袋，在原住民社會具重要文化意含，縣府為擴大推廣情人袋工藝品銷售通路，增進其他族群，對原住民歲時祭儀的瞭解與重視，將透過聯合豐年節三天活動，力促情人袋銷售商機。 聯合豐年節三天活動期間，將強化並凸顯大會主題「披上情人袋」，成為如同夏威夷花環和草裙（舞）般的代表性文化象徵物。



縣府原住民行政處處長陳建村說，縣府這次將特別成立「披上情人袋活動紀念品專區」，結合各部落有關情人袋在青年男女之間，用最含蓄的方式表達愛慕之意，用故事行銷的手法，讓世間佳偶都能藉由情人袋締結良緣，在聯合豐年節的「情人之夜」，引發另一波情人袋搶購熱潮。