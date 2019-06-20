整地剷掉地瓜葉挨告毀損　「未收割算土地一部分」建商不起訴

▲建商受銀行委託整理荒地，被一對母女控告剷掉她們種植的地瓜葉、辣椒，涉嫌毀損。（示意圖與本案無關／翻攝photoAC，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北某建商受銀行委託整理汐止一處荒地，開挖土機清掉看來隨意棄置的花瓶、馬桶後，1對母女跳出來說是土地所有權人，指控建商連她們種的辣椒、地瓜葉等具經濟價值作物都剷除，涉嫌毀損罪。台北地檢署調查，當時作物尚未收割，屬於土地的一部份，建商受共同持有土地的銀行委託整地未觸法，處分不起訴。



這起毀損案件發生在2016年間，台北富邦銀行委託1家建設公司，整理新北市汐止區新興路上一塊充滿雜草、雜物的土地，以便地政機關鑑界，建設公司先在現場豎立告示牌將整地後，9月1日開著挖土機等機具進入挖掘，挖到一半，李姓婦人到場阻止，稱「給我3天時間清乾淨。」

建商當下就停工，9月6日再去整地後，李婦和女兒就委託律師控告建設公司林姓負責人，以及許姓科長，涉嫌毀損她們放在土地上的電鍋、花瓶、不鏽鋼流理台、馬桶等物品，還把她們種植的地瓜葉、辣椒都給挖壞了。



檢察官調查，這片土地所有權人眾多，有部分產權爭議尚未平息，不過李婦的女兒曾自己承認「銀行曾提存，把我們的持份出售」，因此即使地瓜葉和辣椒確實是李婦和女兒種進土裡的，但依《民法》第66條規定「不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之部分」，也就是這些作物還沒收割，就屬於土地的一部分。

而許姓婦人另外說過「那裏原本是豬寮，後來沒養豬後，陸續把東西放在那裡，最後一次放什麼東西也忘記了」，可證明在長滿雜草的現場中，這些鍋碗看來是廢棄物，許婦在獲得3天時間仍未清理乾淨，建商受託前往整理，主觀上並無毀損犯意，2017年就不起訴建商，經高檢署再議發回，北檢第2度以罪證不足等理由，再次處分不起訴。

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