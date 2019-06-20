4座水庫全見底！印度政府拼命鑽地下水　460萬人快沒水用

實習記者黃可昀／綜合報導

印度今年高溫飆破50度，還遭受熱浪襲擊、降雨減少，最終爆發缺水危機，大城市清奈（Chennai）的4座水庫完全見底，從空拍圖來看只剩整片龜裂土壤，目前仰賴其他城市輸水來救援，受影響的居民超過百萬人。

▲清奈婦女努力撈水來喝。（圖／路透社，下同）



據CNN報導，目前清奈約有460萬人口，政府為了解決缺水危機，拼命鑽探地下水源來應急，事實上是治標不治本，其他城市也出動許多水車運水到清奈，當地居民則是跑到廟宇祈求降雨，否則再這樣下去會有更多人喪命。

由於缺水太嚴重，有不少餐廳都已經拉下鐵門暫停營業。一名飯店經理透露，他們每天要花6000印度盧比（約台幣2700元）向60公里外的城市買水，一般民眾則是要付1印度盧比（約新台幣0.45元）才能裝滿1罐水，而且一次限裝5罐，即便如此還是很多人買不到，呈現有錢也不一定有水喝的狀況。

▲現在即使有錢也不一定買得到水。



現今已有部分水源地禁止民間企業抽水，運水車也從1天5趟縮減到1天1趟，有些地區的居民甚至為了爭水爆發衝突，不少官員都擔心繼續缺水狀況會更慘，只能祈禱趕快降雨來排解危機。

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