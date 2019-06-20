長榮罷工啟動「金門航線」受影響　工會：沒設定結束期

▲長榮航空空服員職業工會今（20）日宣佈啟動罷工。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

桃園市空服員職業工會今（20）日宣佈啟動長榮空服罷工，工會也在晚間召開罷工計劃說明會，提出5大計畫。除了要求所有會員到南崁航運大樓集合，也表示本次罷工行動除了台北金門航線外，不會衝擊國內線營運，目前罷工沒有設定期限，但有設定退場決策機制方案，會和參與罷工的會員說明。

桃園市空服職業工會副秘書長周聖凱指出，在今下午4時報到航班停止提供勞務，除了國際線之外，國內除了金門航線之外，不會衝擊其他國內線航線營運，另外，公司對外不斷宣稱有1400名空服員可調度，也呼籲公司要優先調度人力派飛金門，工會也願意協調人力支援。

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周聖凱表示，本次罷工目前沒有設定期限，除非公司提出協商方案，而工會目前也有設定退場決策機制方案，會進一步和會員說明，確認後會再向社會大眾報告，而工會也會每日召開記者會，說明最新的協商狀況。

▲長榮空服員聚集在南崁總部罷工。（圖／ETtoday攝影中心）

周聖凱也強調，工會一直以來都是願意協商，但無奈經過勞動部和交通部協調後，資方仍沒有前進方案，呼籲公司盡快提出對應方案，以免造成勞資多方皆輸的局面。

面對工會啟動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，會盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。