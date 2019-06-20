直播／罷工將無限期進行！空服員工會籲資方拿出誠意

記者謝承恩／綜合報導

長榮勞資協商破局！桃園市空服員職業工會今(20)日下午6時正式召開記者會，宣布此次罷工行動的原因及細節規畫。過去勞資兩方多次協議，內容從「日支費、禁搭便車」始終無共識，工會要求會員從下午4時起，就不准提供勤務。

▲長榮工會成立罷工媒體中心記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱指出7點聲明，本會設置罷工媒體中心，讓民眾及媒體關心罷工進度及最新狀況，也早已向長榮申請假別，請資方勿再拿幹部的罷工資格大作文章，工會一直都非常有意願進行協商，端午節連假也承諾不罷工，過程一直保持協商善意，但長榮一直未能提出有誠意的內容，罷工將無限期進行，最快停止罷工的方法，就是盡快讓雙方的勞資爭議得到合理的共識。

▲桃園市空服員職業工會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

監事黃蔓鈴更朗讀罷工宣言，無論你是航班受到阻礙的人，或覺得勞工就該知足就好，這個社會的勞工正在忍受高工時、低工資的待遇，工會不求每個人完全支持，但希望能提高台灣勞工的就業環境及尊重。

她說明，空服員的特休假、班表、全勤獎勵，都是由資方單方面威權決定，連颱風天涉水上班、冒險飛行，隨時要面對公司約談恐嚇，若非這些種種事件，空服員不會要選擇罷工，這是長榮集團第一次罷工，只有基層勞工團結起來不再畏懼，勞資雙方才有真正平等的開始。

周聖凱最後也呼籲資方，工會一直開放協商的態度，隨時都願意重啟協商。





▲長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議，20日正式重啟勞資協商會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲協商破局，長榮空服員下午4時赴長榮航空桃園南崁大樓前集結罷工。（圖／記者林敬旻攝）

至於罷工影響到的航班人數有多少？長榮航空表示，國際線部分從16:00至24:00，共計影響8628名旅客；國內線部分，16:00至24:00，訂位旅客共有2982名，目前盤點空服員運能，可以完成營運。未來調度人力上，會先以短班部分為主。長班部分，因空服員會在外地停留3~5天，輪替率低，為了不要讓轉機旅客滯留台灣，主要以洛杉磯跟舊金山航班優先考慮。若有友航可以飛航，會透過簽轉處理。長榮航空強調，會盡量發揮空服員最大運能，做完整規劃跟安排。