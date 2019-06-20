冰毒批發價狂降！生產基地自兩岸轉往金三角　南韓流通擴大

▲ 東南亞金三角地區毒品管制較為寬鬆。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓國內近年來毒品流通規模不斷擴大，當地媒體指出，此為全球冰毒生產基地近幾年自中國大陸及台灣轉移至東南亞金三角地區，而價格相對低廉的金三角毒品走私進入南韓所致。

南韓《中央日報》援引國家情報院國際犯罪資訊中心資料報導，中國2013年起展開高強度禁毒運動，光是在廣東省就發現及摧毀77處冰毒製毒據點；台灣2016至2018年間也清除55處製毒工廠，大舉禁毒。毒販組織因此逐漸轉移至法規較為寬鬆的東南亞，尤其是泰國、緬甸、寮國三國邊境的緩衝地區「金三角」。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）3月發表的《東南亞合成毒品報告》，2018年截至第三季為止，在金三角等東南亞地區繳獲的冰毒就多達116噸，較2017年的82噸增加超過40%。

《中央日報》指出，供應量增加使毒品價格下降。據南韓國情院資料，金三角生產的冰毒每公斤批發價2016年為1.35萬美元（約新台幣41.8萬元），2017年售價便大幅降至8000美元（約新台幣24.8萬元）。

國情院國際犯罪資訊中心人士指出，南韓國內毒品流通規模擴大應也是受到金三角毒品供應量過多的影響。南韓每公斤冰毒批發價約5萬美元（約新台幣155萬元），意即走私後價格翻了6倍。

南韓警方及國情院預測，未來外國毒販組織將加強滲透南韓，因南韓國內已有一定程度需求；且社群媒體提供匿名且便利的聯絡管道，可直接交易毒品，比透過中間商交易的價格更加低廉。