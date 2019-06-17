「藥不藥，一念間」　行動博物館苗栗特展啟動

▲「藥不藥 一念間」行動博物館特展，於6月17日起至7月7日在頭份市尚順廣場展出。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

由苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心，結合法務部、教育部、衛生福利部、苗栗縣學生校外生活輔導會、苗栗縣警察局「苗栗縣108年暑期保護青少年青春專案」等單位，共同辦理「藥不藥 一念間」行動博物館特展，希望透過行動車的便利，能突破城鄉差距與交通距離的限制，將反毒特展內容帶到各地學生與民眾的面前，使其認識毒品的危害，深化反毒教育。

縣長徐耀昌表示，除成立毒品危害專責機關-苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心，整合縣府資源、編列人力，透過跨局處的合作，積極宣導反毒教育，希望能夠防範未然。為了吸引年輕學子注意，特以反毒行動車的模式來做展出，並透過互動體驗操作展品，使其認識藥物濫用的問題、避免一不小心就陷入藥物毒品的危害，也希望鄉親及媒體朋友能廣為宣傳，以營造健康幸福的美麗山城。

近年來新興毒品藥物不斷推陳出新，並以新穎的包裝型態偽裝，同時又混用多種濫用藥物成分，如咖啡包、奶茶包、小熊軟糖等樣式，誘使青少年使用，讓青少年們不小心就陷入毒品危機，毒害民眾身心健康。

苗栗縣政府也期盼，透過毒害影像的展示、實際藥物濫用社會案例、體驗操作展品與現今流行新興毒品樣態，讓參觀者認識藥物濫用的問題與危害，進而留心防範，避免陷入毒害陷阱。