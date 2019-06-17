交部人事異動！航港局長郭添貴上任　港務公司總經理由陳劭良接任

▲航港局新任局長郭添貴（右）正式上任，左為航港局副局長劉志鴻、中間為交通部政次黃玉霖。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部人事異動！航港局局長經行政院核定由臺灣港務公司總經理郭添貴調任，並於17日正式到職生效。其總經理一職，則由該公司執行副總經理陳劭良陞任。

航港局指出，新任局長郭添貴為國立中山大學政治學研究所碩士，78年特種考試國防部行政及技術人員乙等考試及格，歷任高雄市政府顧問、高雄市政府文化局副局長、主任秘書及高雄港區土地開發股份有限公司董事長等職務。

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▲航港局局長郭添貴新上任。（圖／航港局提供）

郭添貴在擔任港務公司總經理任內，推動港口招商、離岸風電作業碼頭開發合作及新南向轉投資等多項重要業務。交通部表示，希借重郭局長在海運界累積的專業經驗及經營管理長才，協助提升並優化我國港口之國際競爭力與海運產業經營環境。

另外，臺灣港務公司17日也舉辦卸、新任總經理交接典禮，原任總經理郭添貴調任航港局局長後，新任總經理由該公司執行副總經理陳劭良陞任。

▲臺灣港務公司總經理由執行副總經理陳劭良陞任。（圖／臺灣港務公司提供）



陳劭良現年58歲，為國立東華大學管理學院高階經營管理碩士，歷任交通部花蓮港務局主任秘書及副局長、臺灣港務公司高雄分公司總經理、臺灣港務公司業務副總經理及執行副總經理。港務公司指出，總經理陳劭良於民國74年進花蓮港務局服務至今，已深耕港務超過35載，專業知識豐厚、實務經歷豐富，歷任港務局暨港務公司相關主管職務期間績效卓著，並具備良好的領導能力。

▲左起交通部航港局局長郭添貴、港務公司董事長吳宗榮、港務公司總經理陳劭良。（圖／臺灣港務公司提供）



陳劭良表示，接任後最重要的責任與使命即為帶領臺灣港務公司持續發展，並提升臺灣航港產業競爭力，為此，未來將以「團隊合作、創新求進、永續成長」為三大主要經營目標，持續專注港埠核心本業發展，重視與航港業者、地方政府攜手合作機會，並持續開拓臺灣港務公司多元發展契機。