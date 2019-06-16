暑假玩花蓮可搭船！蘇花藍色公路「一般票85折、學生票8折」

▲遊客搭乘蘇花藍色公路，可從海上眺望清水斷崖。（圖／航港局提供）

記者胡順惠／台北報導

為推廣蘇澳到花蓮海上藍色公路，交通部航港局推出「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，提供寒暑假船票一般票85折、學生票8折，補助期間為108年暑假（6月中到9月中）及109年寒假。航港局表示，蘇花藍色公路結合觀光與交通運輸，讓遊客可從海上遠眺清水斷崖、豆腐岬、烏石鼻。

航港局表示，交通部是補助船舶運送業者寒暑假航次油料及行銷推廣費用，補助期間為108年暑假及109年寒假，目標是為讓申請補助業者提供優惠方案吸引學生、背包客及家庭親子旅遊客群選擇蘇花藍色公路。

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▲航港局補助船舶運送業者的油料成本，再回饋在票價上面。

宜花東地區具豐富觀光資源，寒暑假尤為觀光活動尖峰。航港局說，熱門時段公路壅塞、鐵路則一票難求，為鼓勵旅客於觀光旺季選擇蘇花藍色公路，向行政院爭取「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，除補助船舶運送業者寒暑假航次80%油料成本，亦補助行銷推廣費用，業者再回饋在寒暑假優惠票價上。

航港局指出，「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」提供寒暑假船票一般票85折、學生票8折及結合住宿、觀光之多元套裝優惠，消費者可獲得20%以上折扣，讓青年學生得以多加運用，提供旅客新型態遊程體驗，可從海上眺望清水斷崖、豆腐岬、烏石鼻等特色景觀，感受太平洋風光。

有關「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」申請應檢附文件、受理期間及方式可至航港局資訊網「最新消息」底下了解相關規定。