前進新南向！航港局簽署三方合作備忘錄　強化人才交流

▲交通部長林佳龍出席見證。（圖／航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部航港局今（22）日舉辦新南向國際研討會，邀請來自菲律賓、越南、印度及印尼等國產官學界菁英分享市場資訊、航運趨勢、物流發展等資訊與分析，期能透過成功案例的分享，帶領相關業者共同前進新南向市場，為亞太區域的海運發展注入活力，攜手「互利作伙贏」。

交通部長林佳龍表示，航港局也跟台北海洋科技大學簽屬備忘錄，提供學生實習機會，強化人才培育的訓練，海洋大學跟印尼建國大學所簽屬的備忘錄，加強兩校交流，東南向跟各國建立良好的關係，台灣航運也能重點發展，包含東協印度經貿業務，要跟航運公司的合作強化各項交流。

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林佳龍說，交通部航港局跟台灣港務公司在印尼試水，成立台運貨櫃物流倉儲公司，去年又在新加坡成立控股公司，今天活動著重在人才培育交流，建立在更多年輕人投入這個行業，期待產學合作帶動年輕人投入充滿挑戰的航運事業，希望台灣跟各國可以共榮發展。

▲林佳龍與航政司長葉協隆航港局（左1）代理局長劉志鴻（左2）航港局企劃組長許堂修（右1）合影。

研討會以瞭解產業趨勢、開發多元商機為主題，吸引逾百位與海、空、航運及物流相關產官學界人士參與，交通部部長林佳龍除親臨研討會歡迎國際友人外，也見證航港局與越南胡志明交通大學、國立台灣海洋大學、印尼建國大學簽署三方合作備忘錄，期待透過彼此資源共享、頻仍交流、務實得創造雙贏價值與培育產業人才，達成「人本航港 海運好行」的願景。

航港局代理局長劉志鴻則指出，臺灣和新南向國家間關係深厚緊密，去（107）年臺灣前15大貿易國中有7個屬於亞太區域的新南向國家，同年與新南向各國間的雙邊貿易金額加總超過1千億美元，因此航港局3年來努力建立與新南向國家海事或相關部門8國聯繫管道、與印尼Sriwijaya大學及建國大學簽署合作備忘錄，並不定期研析相關商情等，積極成為海運相關產業的堅實後盾。