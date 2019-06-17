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疑和遼寧艦編隊西太合練　運-9穿宮古海峽引日戰機升空

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▲▼解放軍一架運-9情報收集機穿越宮古海峽飛行，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

▲解放軍一架運-9情報收集機穿越宮古海峽飛行，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部，下同。）

軍武中心／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部發布消息稱，解放軍一架運-9情報收集機16日穿越宮古海峽飛行，航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。中國官媒《環球時報》判斷，運-9此次進入西太平洋空域，非常有可能是與遼寧艦率領的海上編隊在西太進行協同演練

報導指出，從日方發布的運-9飛行路線來看，該情報收集機是經沖繩本島和宮古島之前的宮古海峽空域南下，從東海空域進入西太平洋空域。在進入西太平洋空域後，運-9還調轉航行在那霸東南部空域進行往返飛行。隨後，再次經宮古海峽從西太平洋空域返回東海上空。

▼運-9飛行路線圖。

▲▼解放軍一架運-9情報收集機穿越宮古海峽飛行，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部

這不免讓人聯想到了，解放軍目前唯一在役的遼寧艦航母已於10日率領海上編隊穿越對馬海峽，同樣也從東海海域進入了西太平洋海域。報導強調，由此可推斷，「此次運-9進入西太平洋空域，極有可能是與遼寧艦率領的海上編隊在西太平洋開展協同演練」。

據了解，遼寧艦是在完成一系列改裝後首次執行遠洋任務，其編隊還包含051C型驅逐艦石家莊號、052D型驅逐艦西寧號、054A型驅逐艦大慶號、日照號，以及901型綜合遠洋補給艦呼倫湖號。陸媒認為，其整體陣容可以說是解放軍海軍首次以完整狀態進入西太平洋，開始正式執行前沿部署任務。

大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」也特別指出，這同樣也是編隊首次納入901型綜合補給艦，其可搭載數萬噸物資，支持航母編隊長時間執行任務。以美國供應級艦在冷戰後支援美航母的經驗來看，若以遼寧艦艦載機每天出動50架次，每次任務3個小時計算，901型綜合補給艦將能支持遼寧艦執行20天高強度作戰任務

▼日本發布遼寧艦穿越宮古海峽照片。

▲▼日本發布遼寧艦穿越宮古海峽照片。（圖／翻攝自自環球網）

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關鍵字：運-9,宮古海峽,遼寧艦,遼寧號,航母編隊,解放軍,大陸軍武,軍武

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