台灣為全球LGBTQ樹立里程碑！　華郵盛讚婚姻平權：展現自由價值

▲ 517同婚專法表決三讀通過，場外支持者感動落淚。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

台灣5月17日三讀通過同婚專法，成為亞洲首個同婚合法化國家，24日起開放登記。《華盛頓郵報》14日刊登社論指出，台灣婚姻平權對世界其他地區來說，實屬里程碑式的進展。

美國文化在同婚議題上有明顯轉變，導致人們經常忘記，最高法院是在好幾世紀的歧視、幾十年的爭取和多年來的訴訟以後，直到不久前才做出劃時代的裁決，使同性婚姻在全美一律合法。

人們容易理所當然的認為，美國LGBTQ族群普遍已取得社會認同。然而，事實上美國在此方面還有待努力，其他國家更是如此。換言之，本世紀最大的民權鬥爭還未結束。

在全球人口最多的亞洲大陸，LGBTQ依然處境艱難，因為各國領導人為維護「社會和諧」或「亞洲價值觀」，將LGBTQ及其他少數族群邊緣化；這就是為什麽台灣在同婚合法化上邁出的步伐如此重要。

社論指出，正如台灣多年來推翻「民主在東亞社會行不通」的論點一般，我國持續展現出自由價值及制度實際上是到處都適用的。

台灣同婚合法過程在自由民主政體中相當常見，充滿波折，但終歸正義。司法院大法官會議2017年做出第748號解釋，要求政府2年內通過同婚合法。但2018年年底的公投結果顯示，此一觀念尚無法在社會中獲多數人支持。

儘管如此，執政的民進黨包括批准同婚在內的訴求依然勝出。立法院共審議3項提案，其中2項由保守派提出，影響最深遠的另一項則由政府提出。在議場外的彩虹旗海、支持者的歡呼聲之中，政府的提案於5月17日通過。

部分社運人士認為，該法案無法保障收養權等方面的完全平等，但這依然值得慶祝，對亞洲各地的LGBTQ族群來說也是如此。儘管他們未能直接受惠，仍將其視為亞洲大陸政策變化的里程碑。

台灣長久以來致力於推廣自由價值，也參考美國最高法院對同婚合法的裁決。而兩國間的差異在於，台灣走向同婚的過程更具有民主正當性，因為執政黨曾承諾達成此一目標，民選的立法院也在3項提案中通過其認為最具進步價值的一項。